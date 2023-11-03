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獨家／鴻海低軌衛星珍珠號11/7升空 仁寶地面終端五哥跑最前

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
鴻海11月7日將發射的珍珠號低軌衛星。官網截圖
鴻海11月7日將發射的珍珠號低軌衛星。官網截圖

鴻海（2317）第一枚立方衛星「珍珠號」將於11月7日（火箭方暫訂日期）搭乘Space X獵鷹9號升空，這枚集結各方力量所打造衛星將進行通訊功能測試，同時共乘的還有多枚台灣立方衛星，2023年成為台灣民間立方衛星發射踴躍的高峰年，衛星地面終端則以仁寶（2324）跑最快，已與Inmarsat及Creative5等國際客戶合作出貨中。

鴻海研究院跟中央大學、創未來合作歷時2年打造的珍珠號立方衛星PEARL 1H，已透過德國發射代理商EXOLAUNCH安排搭乘11月7日計畫（日期可能因發射狀況更動）發射的獵鷹9號火箭升空，這是鴻海第一顆NTN（非地面網路寬頻通訊衛星）寬頻通訊衛星，將針對未來應用想像空間極大的B5G網路進行實驗，從計畫到執行發射歷時2年。

該衛星8.8公斤，是一枚6U的Ku/Ka全雙工衛星，大型相位陣列天線跟通訊酬載由創未來開發，衛星本體則採用保加利亞立方衛星公司EnduroSat的產品，據了解將由位於中央大學的地面站負責衛星太空彈射出去後的控制管理操作，使用Intellian陣列天線。

一顆立方衛星要從零打造到能成功發射，需要至少超過五年時間，業者指出，鴻海能快速在兩年內開發6U衛星，除願意投入資源外，結合中央大學太空及遙測研究中心資源衛星接收站豐富經驗（1993年就在國科會支持下成立），創未來在雷達與陣列天線的研發經驗也是關鍵。

據了解，鴻海集團後續也將投入車載通訊實驗，透過衛星B5G訊號串連地面車載UT為未來車聯網甚至自駕車時代做前期研究。

電子五哥除鴻海最積極，仁寶從5G時代就積極投入，目前跟聯發科（2454）合作打造支援3GPP R17規範的NTN晶片MT6825通訊模組，可以放置在手機平板等任何行動裝置上，達到讓裝置連衛星訊號的任務，結合太陽能及強固設計，也能作為海事或離岸風電、海上石油探勘等業務。

仁寶看好衛星市場，智慧型裝置事業群也已經成立衛星事業部，鎖定衛星地面終端（UT）業務，是電子五哥衛星UT跑最快的一家。目前仁寶已跟太空中心合作B5G低軌通訊計畫，該衛星2026年發射，仁寶將參與地面站UT端開發，而現階段仁寶也已有國外客戶實績，包括在海事衛星服務相當知名的英國衛星服務公司Inmarsat，及IOT新創Creative5。

英國衛星公司Inmarsat目前有15枚衛星服役，預計2026年將再發射8枚，由於海上是無線網路訊號覆蓋最難的地方，透過衛星訊號能提供即時服務，仁寶則主要開發地面UT讓船隻能即時通訊服務，該衛星商也提供政府及企業用途衛星應用。

Creative5則是一家IOT新創，在日本跟日本電力公司合作，打造智慧能源網路，在偏遠地方利用NTN衛星訊號可遠距管理儲能及太陽能等能源系統資訊，也能作為智慧電表或物流追蹤器，由於IOT傳輸頻率低，衛星訊號成為補足IOT萬物聯網的最後關鍵一里路。

中華電信（2412）預計2024年將代理OneWeb低軌衛星服務在台落地，為籌劃開通服務，仁寶也已跟耀登合作開發衛星天線，結合自家研發多款UT裝置，在服務開通後期望搶吃台灣內需市場。

低軌衛星服務能提供偏遠地區聯網應用，舉例來說，台灣共有3萬座電塔，目前2000座位於無4G訊號的深山，過去要檢修或查數據得派工程師跋山涉水，未來在電塔上裝置UT，則可透過衛星訊號每10分鐘發射一次訊號，由中控中心掌握管理全台電塔狀況。

仁寶的衛星地面接收器。王郁倫攝影
仁寶的衛星地面接收器。王郁倫攝影
仁寶的衛星NTN地面裝置（UT）。王郁倫攝影
仁寶的衛星NTN地面裝置（UT）。王郁倫攝影

仁寶 4G 鴻海

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