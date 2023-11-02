首屆李國鼎獎得主 台積電創辦人張忠謀9日將出席領獎

李國鼎科技發展基金會今（2）日宣布第一屆李國鼎獎得主，由台積電（2330）創辦人張忠謀獲獎，頒獎典禮將於9日大舉行，張忠謀將親自出席領獎，蔡英文總統也將到場祝賀。

李國鼎科技發展基金會董事長王伯元表示，時逢李國鼎資政逝世二十二周年，撫今追昔，無盡緬懷。期在全球局勢洞見觀瞻的此刻，透過李國鼎獎的設立，傳揚李國鼎資政的時代精神，帶動台灣產業界以更高層次的合作大戰略，打造產業創新的出海口，不僅確保當前優勢，更持續推升台灣產業榮景，再造持續成長的契機。

王伯元表示，李國鼎資政以他的真知灼見協助台灣從當年的困頓中崛起，更以他的高瞻遠矚為台灣這個方寸小島締造立足全球的堅實基礎，台積電正是其中的最佳例證。而張忠謀先生帶領台積電從創立而壯大，今日的台積電不僅是市值達5,000億美元的企業巨擘，更是全球最大的先進晶片製造商，台灣更因此備受全球矚目，成為太平洋上耀眼的科技矽島。張忠謀先生以其卓越貢獻榮獲第一屆李國鼎獎，高度彰顯李國鼎獎的設立理念與時代意義。

李國鼎科技發展基金會指出，李國鼎以英文名字KT Li名聞國際，對台灣的貢獻涵蓋了經濟與科技等面向，以他的真知灼見協助台灣從困頓中崛起，更以他的高瞻遠矚為台灣這個方寸小島締造立足全球的堅實基礎，被譽為「台灣經濟奇蹟推手」，制定台灣經濟發展策略，並主導台灣由農業到工業、工業到科技等兩次至為關鍵的產業轉型。

李國鼎科技發展基金會表示，李國鼎亦為工程師治國的典範人物，在全球科技產業起飛時期，擔任主管科技政策的行政院政務委員達12年，期間推動成立工研院、新竹科學園區、資策會，奠定台灣科技產業的基礎。哲人雖已遠，「台灣科技教父」李國鼎資政的時代精神，將透過李國鼎獎永遠傳揚。

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