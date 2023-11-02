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印度企業塔塔成iPhone組裝廠 郭明錤：蘋果下個10年成長關鍵

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
天風國際證券分析師郭明錤認為，印度企業塔塔成為iPhone組裝廠商，有利於未來在印度市場銷售iPhone與其他產品，將是蘋果下一個10年的成長關鍵。新華社
天風國際證券分析師郭明錤認為，印度企業塔塔成為iPhone組裝廠商，有利於未來在印度市場銷售iPhone與其他產品，將是蘋果下一個10年的成長關鍵。新華社

天風國際證券分析師郭明錤表示，今年全球約有12~14%的 iPhone印度生產，預估明年將提高至20~25%，且iPhone 17 的新產品開發流程（NPI）將在印度啟動，他認為，印度企業塔塔成為 iPhone 組裝廠商，有利於未來在印度市場銷售 iPhone 與其他產品，將是蘋果下一個10年的成長關鍵。

針對 iPhone 在印度的生產狀況，郭明錤在社交平台X發文表示，預計2025年下半年發售的 iPhone 17 新產品開發流程（NPI）可能會在印度啟動，這是蘋果首度在中國以外的產線開始新款 iPhone 的研發。

郭明錤指出，今年全球約有12~14%的 iPhone 在印度生產；印度的 iPhone 產能中，鴻海擁有75~80%；若一切順利，明年在印度生產的 iPhone 比重將提高到20~25%。

郭明錤預估，鴻海在中國鄭州與太原的生產規模預計將在明年分別減少35~45%與75~85%；除了在印度擴產外，立訊的 iPhone 生產比重快速提升與產線自動化改善也是減產主因。

郭明錤認為，預計2025年下半年發售的標準版 iPhone 17，明年下半年將在印度展開 NPI（new product introduction） ，是蘋果首度在中國以外的產線開始新款 iPhone 的研發；選擇標準版 iPhone 展開的原因是設計開發難度較低，可降低設計風險。

郭明錤同時分析，讓印度企業塔塔成為 iPhone 組裝廠商 （已併購緯創在印度的 iPhone 產線），可強化蘋果與印度政府的合作關係，有利未來在印度市場銷售 iPhone 與其他產品，為蘋果下一個10年的成長關鍵。

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