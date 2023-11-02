金士頓全球市占逾七成 連20年蟬聯全球市占第一寶座

全球記憶體模組與儲存品牌龍頭金士頓（Kingston）今（2）日宣布，再度榮獲記憶體模組品牌全球市占第一位。根據研調機構集邦科技（TrendForce）所公布的最新營收排名，金士頓以135億美元的銷售額創下高達78.12％市占率，連續20年蟬聯全球記憶體模組龍頭寶座。

集邦科技指出，2022年全球DRAM模組市場整體銷售年衰退約4.6％，金士頓營收雖小幅下跌，但依然以壓倒性的市佔率穩居全球第一。

根據集邦科技研調報告表示，2022年全球前五大記憶體模組製造商共拿下90％的銷售總額，金士頓更占整體市場達78.12％。去年受通膨影響，整體消費性電子產品的買氣略減，然而金士頓以強大穩健的品牌規模，與完整的供應商合作無間，透過靈活的策略快速因應消費市場的變動，將衝擊降至最低並穩奪全球市佔排名第一。

2022年金士頓更為旗下屢獲殊榮的Kingston FURY Beast DDR5和Kingston FURY Renegade DDR5記憶體改頭換面，推出熾焰白版本，流線型白色/銀色散熱片與可客製化的RGB燈效，以多元的產品線賦予用戶自由挑選最適合其個人風格的裝置外型。

金士頓表示，半導體產業於2022年迎來充滿挑戰的一年，能在研調機構集邦科技（TrendForce）的最新研調結果中再度蟬聯市占第一，顯見我們強勁的成長動能以及與時俱進的靈活度。

金士頓指出，連續20年蟬聯全球記憶體模組寶座的殊榮，不僅證實了金士頓在記憶體產業中不可撼動的領導地位，更反映出我們堅實可靠的韌性與不容取代的重要性。著眼未來，我們亦將延續『Kingston Is With You』的品牌精神，以穩健的市場策略和完善的產品布局，為消費者提供最符合需求的創新解決方案。

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