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攻Micro LED市場 友達將與錼創簽訂7億元產線建置合約

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達1.39吋MicroLED智慧手表。記者李珣瑛／攝影
友達1.39吋MicroLED智慧手表。記者李珣瑛／攝影

友達（2409）董事會今（31）日決議通過，與關係人錼創顯示科技擬簽訂產線建置合約，由錼創協助本公司於友達龍潭廠區建置一條6吋 Micro LED Chip on Carrier（簡稱：COC）生產線，並提供 Turnkey Solution（統包解決方案），合約金額為新台幣7億元。

友達表示，COC 生產線是 Micro LED 生產中的一項關鍵製程。錼創為 Micro LED 技術領域的領導廠商之一，透過錼創協助友達光電建置 COC  生產線，掌握 Micro LED 最關鍵的原物料之外，並可進一步實現 COC 到 Micro LED 模組 in-house 生產，大幅改善生產效率及提升良率，以提升友達在 Micro LED 產品的成本競爭力，加速推進Micro LED 大量商品化的時程。

友達自2012年投入 Micro LED 研發，持續累積深厚的顯示技術與製程能力。同時，為加速商品化進程，友達以顯示器產業領航者的角色，整合上下游供應鏈，建立 Micro LED 完整生態圈，並逐步實現商品化目標，迎向 Micro LED 量產元年。未來將積極應用 Micro LED 顯示技術於更多領域，致力打造差異化產品，提供客戶更全面的解決方案與服務。

LED 友達

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