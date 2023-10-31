台積電逾1.1萬志工今年起增志工假 慈善基金會推新系統

台積電（2330）今（31）日更新ESG電子報，其中提到台積電慈善基金會致力成為提升社會向上的力量，攜手全台逾1萬1,000名志工投入培力偏鄉、照護獨老、推廣孝道、保育環境四大公益主軸，台積公司亦於民國112年7月起提供員工每年度1天志工假。另外台積電慈善基金會於9月創新推出「企業志工適性測評系統」。

依據說明，該系統協助台積電同仁透過測評分析瞭解適合投入的志工服務類型，再搭配完整的增能培訓機制，強化社會參與量能，系統一上線即吸引逾500名同仁響應，共同驅動更多美好的改變。

根據台積電慈善基金會長期投入第一線服務的觀察，當面對陌生的服務對象或缺乏志工投入的相關知識及經驗時，同仁容易產生挫折感、進而影響持續服務的信心。為使有心加入志工行列的同仁保持熱忱並適性發展，台積電慈善基金會與產學界專家合作，運用人力資源管理中的「職能」概念，針對長輩關懷、兒少福利、環境教育三大志工服務類型，與個人的性格特質、價值偏好進行適配分析研究，開發出適性測驗問卷，協助同仁瞭解投入不同志工服務類型的合適度，並依該類型對應的能力指標評估精進方向，再輔以培訓資源自我增能、發揮所長。

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