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蘋果M3系列採台積電3奈米 加速汰換 Intel 晶片 Mac

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
蘋果30日發表搭載 M3 系列晶片的新款 MacBook Pro 搭載全新 M3 系列晶片：M3、M3 Pro 與 M3 Max。美聯社
蘋果30日發表搭載 M3 系列晶片的新款 MacBook Pro 搭載全新 M3 系列晶片：M3、M3 Pro 與 M3 Max。美聯社

蘋果30日發表搭載 M3 系列晶片的新款 MacBook Pro' rel='MacBook Pro' data-rel='/2/119364' class='tag'>MacBook Pro 搭載全新 M3 系列晶片：M3、M3 Pro 與 M3 Max，依據蘋果說明M3 系列晶片延續 Apple 晶片的大幅度創新。M3、M3 Pro 和 M3 Max 是首款採用領先業界的 3 奈米技術打造的個人電腦晶片。外界認為，相關晶片無意外由蘋果重要夥伴台積電（2330）3奈米製程操刀，同時依據蘋果說明可加速升級汰換Intel晶片Mac產品。

同時依據蘋果新聞稿，新款 MacBook Pro 對於任何使用者而言都是一大升級，尤其是尚未從 Intel 機型的 Mac 升級的使用者。M3 Max 機型比最快的 Intel MacBook Pro 機型最快可達 11 倍。

依據新聞稿，蘋果強調Apple晶片的能源效率，對於絕大多數的工作量，使用者絕對不會聽到風扇的聲音。相較於最快的 Intel MacBook Pro 機型，電池續航力也大幅躍升，最多可延長 11 小時5，而且不同於許多 PC 筆電腦，MacBook Pro 無論是插入電源或是使用電池，都能提供同樣出色的效能。

新品銷售時間上，蘋果說明10 月 30 日 (星期一) 起，美國的顧客可至 apple.com/store 和 Apple Store App 訂購新款 MacBook Pro。新款 MacBook Pro 將於日後在台灣開放訂購。

晶片 MacBook Pro 蘋果 台積電 MacBook

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