工研院估2023年台灣通訊產業產值1.3兆元、年增2.4%

工研院橫跨兩週之「眺望2024產業發展趨勢研討會」今（31日）邁入第六天，上午登場的是「通訊」專場。工研院產科國際所經理徐富桂分享「眺望2024通訊產業發展趨勢」，指出通訊產業正經歷著令人矚目的變革與創新，5G技術才逐漸普及，6G發展願景和應用情境就已紛紛出爐，低軌衛星、雲端運算、人工智慧、物聯網等技術的結合，讓全球網通產業邁入下一個更快速、更穩定的時代。

徐富桂表示，臺灣通訊產業因全球通膨高漲壓力導致的經濟疲軟，使得網通產品下游廠商對於庫存準備和新訂單態度保守，國內通訊服務則有合併議題在進行中，也讓業者避免低資費價格競爭而溫和成長，整體而言，2023年我國通訊產業產值估計年成長2.4%，達新臺幣1兆3,009億元。由於人工智慧應用和相關基礎建設帶動網路頻寬升級，仍將是長期趨勢，預期電信服務和資料中心市場對網通設備仍有持續需求動能。2024年在總體經濟不穩、地緣政治等負面因素，和網通設備市場需求帶動拉鋸下，預估產值達新臺幣1兆3,254億元，成長1.9%。

工研院產科國際所分析師陳俊儒以「新挑戰：5G邁向6G演進之關鍵議題探索」為題，進行專題演講。陳俊儒指出，近年來通訊發展先進國，包含美國、歐盟、中國、日本、韓國等，其6G發展相關的產官學研單位，近年來紛紛發表6G發展願景，例如極致體驗、淨零永續、數位韌性等。國際電信聯盟無線電通信部門（ITU-R）從2021年開始，與6G相關國際組織與通訊大廠共同討論下一代通訊發展願景，綜整各方意見並於今年6月完成通過IMT-2030（全球6G願景）框架建議。

該框架建議描述6G具備六種使用情景，其中三種是原有5G主要特性進一步的提升，包含增強型行動寬頻（eMBB）、超可靠低延遲通訊（uRLLC），以及大規模機器類型通訊（mMTC）。除了5G原有特性的加強，6G還有另外三種新的使用情景，包含無所不在的連接、人工智慧和通訊的整合，以及感測和通訊的整合。ITU-R所推出的IMT-2030框架建議，將作為後續3GPP開始6G初步標準化工作的重要基礎，預期各通訊發展先進國，將更積極搶占6G關鍵技術標準化的話語權高地。

工研院產科國際所分析師高吟瑜則以「星商機：論衛星產業發展 觀通訊未來趨勢」為主題進行分享。高吟瑜指出，2022年全球衛星產值約2,810億美元，低軌巨型星系發展帶動衛星製造與發射成長，未來將關注終端直連衛星（Satellite Direct to Device，D2D）、多軌衛星整合、衛星中大型化及太空永續等產業焦點。而根據美國衛星產業協會（SIA）統計，全球衛星部署數量仍在攀升，帶動2022年產值高成長的次領域包含衛星製造（+23%）與衛星發射（+15%）；而維持產值高佔比的次領域有地面設備（52%）以及衛星服務（40%），但成長幅度相對趨緩。同時，衛星大量發射，新興的太空永續開始受到業界關注。

四大低軌衛星營運業者在2023年都有所進展，SpaceX的Gen 1規劃的4,408顆星系已布建91%，Gen 2規劃7,500顆星系已布建15%；OneWeb Gen 1規劃648顆衛星已布建98%，已達覆蓋全球之目標。Amazon Kuiper、Telesat Lightspeed雖然尚未正式發射衛星，但從發射新試驗衛星、Amazon新建衛星工廠及Telesat更換衛星供應商等新布局都在推進發展時程，尤其展望2024年，將迎來OneWeb全球商用布局及Kuiper Beta test，衛星落地服務將趨於豐富多元。

工研院產科國際所分析師葉逸萱以「瘋AI：雲端資料中心的機會與挑戰」為主題進行分享。葉逸萱分析，2023年起隨著5G技術成熟與大規模商用、GAI的熱潮更在各產業領域掀起巨大的浪潮，面對這些趨勢，企業開始急需使用更多的數據、更快速的資料傳輸、以及更強大的運算資源，也深刻地改變資料中心的角色和營運方式。

因此，相關技術發展有優化網路的低延遲技術、網路切片技術等；彈性且有效資源管理與應用部署的虛擬化、容器化技術；資訊安全的零信任網路架構、端到端加密等；提高運算效能與效率的AI晶片、模型壓縮、及時分析等；以及近年來受重視的能源效率問題，永續與節能技術如液冷技術、低功耗硬體、智慧能源管理、運算資源共享等方向。根據Omdia數據指出，2023年全球伺服器市場規模為1,140億美元，儘管出貨量預估下滑17%，但高價格與高配置的伺服器需求增加，整體市場規模仍呈現上升。

工研院產科國際所研究經理陳佳滎分析以「智物聯：新AI時代智慧聯網新趨勢與商機挑戰」為主題進行分享。陳佳滎指出，物聯網（IoT）技術串聯各個裝置、設備彼此溝通，並可將分散的資訊統合後結合人工智慧和機器學習，來進行分析以作為決策依據。根據Gartner估計，IoT終端電子產品2022年產值為4,618.2億美元，2032年達到約9,515.7億美元，2022年到2032 年復合年增長率（CAGR） 為7.5%。其中以車聯網、智慧建築、智慧製造、智慧交通與智慧健康為前五大應用，商機龐大。

觀測全球物聯網發展趨勢，目前有五大焦點：第一，近期生成式AI聊天機器人ChatGPT的空前成功，再次帶起AI熱潮，有望衍生許多IoT創新應用。其次，數位分身模型可以用於模擬和改善元宇宙虛擬實境體驗，兩者正在融合打造城市創新應用。第三，應全球淨零碳排排趨勢，環境永續的「綠色物聯網」正在逐漸形成，各廠商紛紛改進其產品耗能，並利用物聯網解決方案應對氣候改變的危機。第四，衛星物聯網興起，未來在氣候變遷、食安危機議題下，衛星物聯網將強化對農牧業的管理需求，以提高產量避免災損。第五，物聯網的高速成長以及廣泛應用，同時也帶來許多資安與隱私威脅，各式資安法規相繼出爐與相關技術需求大增。

雲端資料中心產業國內業者可布局範疇。工研院產科國際所／提供

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