宏碁Chromebook第3季全球稱王 市占率創近19季最高紀錄

根據市調IDC的資料顯示,宏碁(2353)Chromebook於全球市場取得佳績,2023年第三季市占率自去年同期的24%攀升至28%,居全球之冠;市占率更創下自2019年以來,近19季的最高紀錄,展現宏碁積極深耕Chromebook市場的成果。

宏碁於近日推出旗下首款Chromebook Plus 筆記型電腦,包含Acer Chromebook Plus 515 和Acer Chromebook Plus 514機種,展現全新的Chromebook性能。透過搭載現代高效能處理器、高解析度 IPS 顯示器和 1080p清晰攝影鏡頭,並於螢幕兩側採用窄邊框設計,最大化使用者的工作效率並展現創造力,成為專業人士及學生的最佳夥伴。

