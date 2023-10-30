宏碁Chromebook第3季全球稱王 市占率創近19季最高紀錄

根據市調IDC的資料顯示，宏碁（2353）Chromebook於全球市場取得佳績，2023年第三季市占率自去年同期的24%攀升至28%，居全球之冠；市占率更創下自2019年以來，近19季的最高紀錄，展現宏碁積極深耕Chromebook市場的成果。

宏碁於近日推出旗下首款Chromebook Plus 筆記型電腦，包含Acer Chromebook Plus 515 和Acer Chromebook Plus 514機種，展現全新的Chromebook性能。透過搭載現代高效能處理器、高解析度 IPS 顯示器和 1080p清晰攝影鏡頭，並於螢幕兩側採用窄邊框設計，最大化使用者的工作效率並展現創造力，成為專業人士及學生的最佳夥伴。

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