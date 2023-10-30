廣達集團海外布局 拚美德擴產

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

廣達集團持續拓展海外布局，廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令昨（29）日透露，即便集團近兩年已大幅增加產能，但在預期AI伺服器明年需求旺盛下，後續仍會於美國、德國等地擴產，相關計畫拍板後會對外公布。

受惠伺服器需求旺盛，廣達近年在北美持續擴產，包括美國加州Fremont廠、田納西州Nashville廠區都是主要重點。其中，Nashville廠區日前甫公告將以7,960萬美元（約新台幣24.8億元），發包給McLarney Construction, Inc.承包共三項廠區內承包案。

楊麒令透露，加州Fremont廠最近也想要繼續擴廠，德國部份也要繼續擴，這些動作後續會陸續看到。

廣達除了在美國有加州、田納西州廠區外，2015年揮軍歐洲，在德國埃施韋勒（Eschweiler）設廠。

楊麒令表示，其實這兩年廣達已經擴產很多了，但產能還是不夠。擴產原因除了一般伺服器本身產能不夠外，主要還是因應龐大的AI伺服器需求。廣達集團內部評估，2024年伺服器業務成長性高，因此需要更多產能。

至於為何不在既有的台灣或亞洲區擴增伺服器產能，楊麒令解釋，我們現在有些產能往泰國去，當地也有在擴廠，所以其實亞洲有擴產，但是從全球來看，有些當地組裝是因應客人需求，要以最快速度反映。

此外，超微、英特爾皆切入AI晶片市場，試圖要挖輝達（NVIDIA）牆腳，楊麒令分析，預期2024年會看到一些效應，因為超微MI300X系列新品大概也是明年才會出貨，隨著各大廠新品陸續問世，2024年將是AI的一個起始點。

廣達 伺服器

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