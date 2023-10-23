被動元件業拉升車用占比 挹注獲利

被動元件產業歷經數季庫存調整後，製造商、通路商以及客戶端庫水位都已偏低，在標準品市況回溫，為業者營運添動能之餘，伴隨汽車電子化成長趨勢明確，國巨、華新科早已儲備能量、蓄勢待發，持續拉升毛利更好的車用營收占比，創造更多獲利。

國巨董事長陳泰銘在2022年11月法說會時曾解釋集團斥資近240億元，接連收購兩家感測事業部門，就是要使國巨朝利基型產品占營收八成目標前進，車用就是利基型產品之一，當時他提出，「車用營收占比目標為22%」。陳泰銘在今年6月股東會時強調，該目標「已提前達標」。

觀察國巨的營運策略，都聚焦未來智慧化的社會以及汽車電子化龐大商機，其中，電動車更是趨勢，而工業加入人工智慧後，都需要感測器應用，這是國巨提早布局的主要策略。

華新科副董事長顧立荊曾說，華新科未來投資發展上，於台灣和馬來西亞投資約新台幣100多億元，不僅拉升特殊品比重，也拓展增加歐美客戶，深耕衛星通訊和車用等新產品，要努力轉型改變。

法人估，華新科去年車用占比約8%，今年估達15%。當前華新科車用產品應用在燃油車的引擎、電動車動力管理系統，以及車內影音娛樂系統等。顧立荊指出，華新科有電容、電阻、電感、RF零件，以車用領域來說，相關電阻供應商過去幾年沒有大幅擴產，進而提升電阻在市場的重要性。

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