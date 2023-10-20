金寶「世界工廠」再升級 許勝雄親揭4新廠明年初啟動

金仁寶集團董事長許勝雄昨（19）日宣布，台灣企業是立足台灣、布局全球，金寶很幸運有好的投資環境、經營環境，而在這五十年來集團已累積起不少的建樹，並在全球建立起68座世界級工廠，明年初集團旗下將會增加4座、變成72座工廠，他也要感謝歷任的政府，創造非常好的投資環境，讓企業在大環境中可以發揮。

許勝雄指出，政府透過改善市場運作的機制，讓企業能夠打下穩固且隸屬台灣的根基，以便來日能有效的布局全球，並擁有比較好的經營投資環境，集團目前已在10個國家布局，這也是代表台灣的絕對影響力，目前全球14萬同仁，每年營收400億美元，金寶將透過全球化架構，一步一步讓台灣在全球都具有影響力。

許勝雄表示，金寶立足台灣布局全球，台灣會變成全球營運中心，我們會把生產基地放在不同的國家、經濟區塊，我們進到墨西哥，在北美、巴西、中南美等地設廠，公司將研發經營體系放在台灣、逐步放眼全球，透過這個辦法將全球資源做最有效的運用。

許勝雄說，我們的核心在台灣，不過我們規模持續擴大，也同時需要很多同仁提供能力，現在像仁寶在內湖科學園區就有6棟大樓，在全台灣有不同的營運體系在不同區塊，而內部近日覺得須要重新整合，剛好在北士科那邊有一塊地，大約1.38萬坪，未來集團營運總部也搬到那邊，將把旗下單位康舒、仁寶都聚集到北士科。 左起台達電創辦人鄭崇華、金仁寶董事長許勝雄。記者吳康瑋／攝影 金仁寶董事長許勝雄。記者吳康瑋／攝影

商品推薦