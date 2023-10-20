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台積電進駐北港工業區 台灣金聯：面積差太遠除非徵收民間土地

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
面積14公頃的雲林北港工業園區（原萬有紙廠） ，現有地方人士希望爭取台積電進駐設廠。圖/台灣金聯公司提供
面積14公頃的雲林北港工業園區（原萬有紙廠） ，現有地方人士希望爭取台積電進駐設廠。圖/台灣金聯公司提供

台積電（2330）宣布放棄進駐龍潭科學園區三期，雲林縣北港鎮地方人士主張，爭取台積電進駐台灣金聯公司北港地區工業用地（原萬有紙廠），地主台灣金聯表示，面積未達台積電設廠所需 ，除非地方政府有意徵收附近民間土地。

台灣金聯表示，北港地區工業用地（原萬有紙廠）是台灣金聯公司經過近20年整合、開發，投入相當多人力及經費，如今才能成為大面積且完整之工業區土地，產權相當清楚、單純為台灣金聯公司所有，具有十足的處分權，並非公有土地。

根據媒體報導，台積電原本要在龍潭設1.4奈米廠房，約需100公頃以上土地，但台灣金聯公司北港地區工業用地（原萬有紙廠）約為14公頃，與台積電設廠需求所差甚遠。

台灣金聯指出，不知北港鎮公所等地方政府機關是否要擴大徵收附近民宅變更為工業用地？因為唯有如此，才能符合台積電設廠需要。

面積約14公頃為台灣金聯公司所有之北港地區工業用地（原萬有紙廠），目前雖屬甲種工業區土地，但台灣金聯公司一向支持引進低污染產業進駐園區，未來仍然會伺機處分，讓適合的產業進駐，以促進地方繁榮及增進就業機會。

北港地方人士希望能將目前地目為甲種工業區土地變更為乙種工業區土地，台灣金聯表示，樂觀其成，請北港鎮公所等地方政府機關能儘速完成相關作業。

台積電 金聯 北港

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