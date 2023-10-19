快訊

資本支出未降！台積電布建2、3奈米產能 今年資本支出維持320億美元

神犬！苗栗炸雞店養的黑狗叼回「LV字樣束口袋」 飼主打開赫見槍支零組件

宇瞻科技推出 AS2280F4 Gen5 x4 固態硬碟 極速讀寫不間斷

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
宇瞻科技今日推出AS2280F4 Gen5 x4固態硬碟。照片／公司提供。
宇瞻科技今日推出AS2280F4 Gen5 x4固態硬碟。照片／公司提供。

全球數位儲存領導品牌宇瞻（8271）近日推出一款極具突破性的固態硬碟—AS2280F4。在數位時代，高速讀寫和有效散熱已經成為用戶日益增長的需求，然而市場上的產品往往難以兩全，正是基於這一挑戰，宇瞻科技研發出這款讀寫速度高達12,000/11,800 MB/s，並能有效解決散熱問題的創新產品。

宇瞻表示，AS2280F4固態硬碟以其極高的12,000/11,800 MB/s連續讀寫速度，重新定義了固態硬碟的效能標準，該產品不僅提供多樣的容量選擇，也符合大型遊戲、多媒體檔案或龐大資料儲存的需求，能靈活應對各種使用情境，對於即將推出的高達4TB的容量規格，公司正在進行最終測試，這款即將面世的4TB版本，無疑將為未來儲存技術帶來革命性的突破。

宇瞻指出，AS2280F4固態硬碟展示了一種前所未有的散熱解決方案，設計完全為Gen5 SSD量身定做，其雙面散熱墊能迅速將熱量引導至鋁合金散熱片，確保熱能高效地流通，更為引人注目的是，AS2280F4還配置了一個獨特的內建風扇散熱系統，透過專屬進風口吸入冷風，迅速將熱風排出。

宇瞻強調，這套先進的冷熱空氣流動系統不僅增強了鋁合金散熱片的冷卻性能，更重要的是，相對於傳統無風扇散熱片，這種創新散熱技術可使Gen5 SSD的溫度降低高達25%。這項突破性的優勢確保了AS2280F4能夠長時間、高效運作，不會因過熱而降低性能。

固態硬碟 SSD

延伸閱讀

雙鴻赴美參展 秀散熱技術

宇瞻推出首款原廠工規等級DDR5正寬溫記憶體

宇瞻推首款工規等級 DDR5 正寬溫記憶體 助客戶因應嚴苛氣候環境挑戰

群聯參加創新技術博覽會 大秀車用、電競及航太儲存技術

相關新聞

台積電退龍科自救會不滿被當暴民痛罵：蘇貞昌只顧財團

台積電不考慮進駐龍潭科學園區三期，但竹科管理局指出站在國家高科技發展立場仍有用地需求，龍科擴建計畫將繼續進行，但會縮小範...

台積電總裁魏哲家：半導體景氣似已觸底 為紛亂世局注入一劑強心針

面對法人關注半導體景氣動向，台積電總裁魏哲家今日在主持法說會接受法人提問表示，雖然現階段還是有客戶進行庫存調整，不過因半...

台積電法說會／半導體景氣何時觸底復甦？魏哲家妙回2領域早期跡象

台積電（2330）今（19）日召開法說會，台積電總裁魏哲家、財務長黃仁昭以及法人關係處處長蘇志凱出席線上法說會。魏哲家回...

資本支出未降！台積電布建2、3奈米產能 今年資本支出維持320億美元

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今（19）日舉行法說會，原本外界以為台積可能調降資本支出，但台積宣布今年全年資本支出仍可...

志工看珊瑚白化受震撼！台達復育珊瑚好感度提升22倍 中鋼公司碳排降4%狠甩「大戶標籤」

2020年8月，一位台達基金會志工在潛水時，親眼看到珊瑚「白化」，感到相當震撼，「原來海水升溫對生態的破壞，離自己如此地近」。曾有「珊瑚王國」美譽的台灣，…

台積電法說會／錯估7奈米產能利用率？魏哲家透露2原因

台積電（2330）今（19）日召開法說會，台積電總裁魏哲家、財務長黃仁昭以及法人關係處處長蘇志凱出席線上法說會。外資分析...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。