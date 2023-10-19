宇瞻科技推出 AS2280F4 Gen5 x4 固態硬碟 極速讀寫不間斷

全球數位儲存領導品牌宇瞻（8271）近日推出一款極具突破性的固態硬碟—AS2280F4。在數位時代，高速讀寫和有效散熱已經成為用戶日益增長的需求，然而市場上的產品往往難以兩全，正是基於這一挑戰，宇瞻科技研發出這款讀寫速度高達12,000/11,800 MB/s，並能有效解決散熱問題的創新產品。

宇瞻表示，AS2280F4固態硬碟以其極高的12,000/11,800 MB/s連續讀寫速度，重新定義了固態硬碟的效能標準，該產品不僅提供多樣的容量選擇，也符合大型遊戲、多媒體檔案或龐大資料儲存的需求，能靈活應對各種使用情境，對於即將推出的高達4TB的容量規格，公司正在進行最終測試，這款即將面世的4TB版本，無疑將為未來儲存技術帶來革命性的突破。

宇瞻指出，AS2280F4固態硬碟展示了一種前所未有的散熱解決方案，設計完全為Gen5 SSD量身定做，其雙面散熱墊能迅速將熱量引導至鋁合金散熱片，確保熱能高效地流通，更為引人注目的是，AS2280F4還配置了一個獨特的內建風扇散熱系統，透過專屬進風口吸入冷風，迅速將熱風排出。

宇瞻強調，這套先進的冷熱空氣流動系統不僅增強了鋁合金散熱片的冷卻性能，更重要的是，相對於傳統無風扇散熱片，這種創新散熱技術可使Gen5 SSD的溫度降低高達25%。這項突破性的優勢確保了AS2280F4能夠長時間、高效運作，不會因過熱而降低性能。

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