陳俊聖：宏碁集團營運維持韌性 有3家反景氣子公司

PC品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖表示，PC庫存已經回到6到8周正常水準，接下來要看終端需求，開始有季節性需求，像本季宏碁在美國亞馬遜會員日的筆電領域獲得銷售冠軍，但重要的是宏碁集團營運證明有維持韌性，有些子公司會跟著市場景氣走，有些會反景氣，我們現在已經有3家反景氣的公司。

針對市場景氣，陳俊聖指出，庫存已經回到6到8周正常水準，接下來要看終端需求，開始有季節性需求。宏碁集團IPO了7家公司，現在景氣回來，經過壓力測試、把PC撐住。同業在虧錢的時候，宏碁有撐住，現在本業回來了。

談到第4季聖誕銷售旺季，陳俊聖表示，宏碁在美國亞馬遜會員日的筆電領域獲得銷售冠軍。

話鋒一轉，他指出，坦白說每次你會覺得它已經回到正常，但突然就掉下去。這種事情看太多了，結論是我們要維持韌性，所以要有這麼多小老虎和事業引擎，有些會跟著市場景氣走，有些會反景氣。

陳俊聖表示，我們現在已經有3家反景氣的公司，個人非常開心，例如海柏特（6884），景氣越不好，它生意越好，因為東西不買，用修的就好。還有提供人力外包的智聯服務（6751）。宏碁遊戲（6908）也是反景氣公司，沒工作在家打電動。

針對AI PC，陳俊聖分析，AI PC的定義每家公司都不同。我覺得最好的定義就是，從搜尋變成發問。現在用PC搜尋，結果出來還要做很多研究，才知道在講什麼東西。發問是你直接問，它直接回答你，抓住重點，生成你要的500字或1000字，這才是生成式AI對PC主要的影響。

至於何時發生？陳俊聖認為，這會逐漸發生，這兩天輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳已經來了，接下來英特爾（Intel）也會來，它是一個逐漸的過程，不會明天開始就有AI PC，是漸進式的發生。

至於市場盛傳，宏碁代工策略從傳統ODM代工改為貼牌模式，以利加快出貨，對此，陳俊聖不直接回應，但他補充，因為我們對供應商本來就會有不同的要求和選擇，是一個組合、動態調整。有些關鍵零組件我們會堅持，一定是我們買，有些我們會說那就給你買就好了，我們也不用麻煩，會有不同模式同時進行中，是一個動態調整，最重要的是符合市場需求。

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