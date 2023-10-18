友達能源管理 EnLink 攻海外市場

友達能源事業群總經理林恬宇今（18）日表示，受到即將迎來大選年的影響，2023年整體太陽能裝置量不如去年。友達（2409）今年的太陽能建置已完工500MW，去年的總出貨量600MW。

林恬宇表示，友達積極投入節能數據可視化，研發出能源數據收集器EnLink，把關能源管理提供服務。已經在美國加州有3-4家潛在客戶洽談中，主要是加州的時間電價價差可達兩三倍，對能源管理的需求誘因大。

隨著能源轉型趨勢發展，加速電動車輛、充電樁等儲能及動力載具興盛，友達透過軟硬體整合解決方案，投入研發EnLink能源數據收集器，可收集不同場域裝置的能源資訊，包含儲能系統、太陽能系統、電動車充電樁等設備，將資料整合到上層的能源管理系統中，再透過行動裝置APP和KIOSK顯示看板可視化管理，動態模擬瞬時用電、清晰展示能源占比，來進行遠端監控、能源調度與控制不同電力來源的使用情況，有效節約能源，並提升綠電自發自用率、電費優化，以達到更即時、合適且高效能的能源管理效益。

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