台積電因居民觀感不進龍科三期 吳政忠：擴建案會持續
台積電日前宣布不進駐龍潭科學園區三期，立委萬美玲質詢提出，目前台積電宣布不進駐是否會影響龍科三期的推動？對此，國科會主委吳政忠回應，龍潭三期擴建案會持續進行，不會因為一家公司不來就不擴建，但須看規模、需求量，否則擴建太大意義不大，程序上則會和居民持續溝通，「找最好的地方，先進製程一定會留在台灣」。
吳政忠表示，針對台積電不進駐龍科三期此事，「台積電事前沒有告知。」但對設廠一事確實有意願，但台積電畢竟是國際大廠，據他了解，台積電在評估後，應是得知地方居民意見，不希望在地方留下不良觀感，因此退出。
吳政忠今天赴立法院業務報告並備質詢，會中國民黨立委萬美玲提出質詢，龍科三期擴建案是國科會非常重要的議案，地方也全力配合，但台積電已表明不赴龍科三期設廠，台積電事前是否告知國科會？她三月時曾質詢國科會龍科三期相關題目，國科會當時表示，尚未進入私有地協力架構土地徵收，今年第二季完成可行性評估，但實際上要到2027年才會進入徵收土地，此時地方政府角色才會開始吃重，不要尚未進入地方政府事項，就先將責任轉嫁給地方，否則未來推動地方中央合作案，地方政府將難以配合。
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