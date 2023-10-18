中砂手握兩大客戶大單 後續營運全力衝
再生晶圓暨鑽石碟大廠中砂（1560）第3季營收繳出16.49億元，創下近一年以來單季新高後，後續隨著台積電3奈米製程產能逐步拉高，加上在美系記憶體大廠的市占率持續提高。法人預期，中砂明年營運將可望再度向上成長，維持高速成長動能。
中砂公告9月合併營收為5.70億元、月成長2.42％，改寫六個月以來單月新高，推動第3季合併營收季成長4.69％至16.49億元，寫下近一年以來單季新高。累計今年前九月合併營收為47.86億元、年減10.0％，創歷史同期次高。
法人推估，中砂第3季合併營收主要受惠於台積電在3奈米製程需求開始成長，從獲利角度來看，將可望在匯兌利益效應下，使單季每股獲利超過市場預期的1.7元水準，且有望超越2元關卡，代表每股獲利亦有望達到近一年以來的單季新高水準。
對於後續營運展望，法人認為，中砂目前仍持續受惠於台積電先進製程需求，推動中砂鑽石碟出貨持續成長，其中3奈米製程產能持續拉升帶動下，中砂出貨動能可望持續看增，加上明年7奈米製程產能利用率可望回升，可望讓中砂出貨表現再度攀升。
值得注意的是，中砂近期成功打進美系記憶體大廠供應鏈，雖然目前在美系記憶體的市占率仍僅維持在雙位數，但隨著開出的新案持續挹注，業界預期，中砂明年在美系記憶體大廠的市占率將可望提升至三成左右水準，後續可望替中砂帶來顯著營運動能。
整體來看，法人預期，中砂明年在台積電、美系記憶體大廠等兩大主要客戶雙重營運動能推動下，業績將可望重返成長軌道，使營收及獲利皆同步看增。
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