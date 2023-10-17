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央行2年期定存單冷颼颼！利率1.152％ 寫五個月新高

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
央行今（17）標售兩年期250億元定存單，得標加權平均利率1.152％，較前一期上升2.2個基本點（1個基本點為0.01個百分點），寫五個月以來新高。路透
央行今（17）標售兩年期250億元定存單，得標加權平均利率1.152％，較前一期上升2.2個基本點（1個基本點為0.01個百分點），寫五個月以來新高。路透

央行今（17）標售兩年期250億元定存單，得標加權平均利率1.152％，較前一期上升2.2個基本點（1個基本點為0.01個百分點），寫五個月以來新高，投標倍數降至2.21倍，得標比例45.21％，透露出市場資金觀望濃厚，投標冷颼颼。

今日兩年期定存單開標倍數降至2.21倍，低於9月2.44倍，寫去年6月以來最低，投標總額僅剩下553億元，較去年動輒千億元以上熱略投標資金相比，少了一半，整個投標市場相當冷清。

根據央行資料統計，兩年期定存單2022年6月以來，投標倍數依序為4.3倍、4.32倍、4.35倍、3.83倍、2.83倍、3.5倍、5.53倍。到了今年2月為4.68倍，3月依序為4.27倍、4.88倍、4.61倍、3.78倍、3.22倍、2.71倍、2.44倍。

銀行主管指出，以巴衝突未歇，中東情勢緊張，國際地緣政治風險攀升，假設油價受影響走高，將助漲通膨怪獸再起，加劇市場預料美國聯準會（Fed）升息預期，中央銀行發行的兩年期定存單，10月得標利率增加2.2個基本點，得標比率上升至45.21％，高於前一次41.05％。

國銀業者指出，此次投標主要仍以有資金去化需求者為主，以銀行為優先，其餘業者處於按兵不動階段，必須目前風險過高，無法確定利率走向。

央行本周定存單到期量大於上周，屆期1兆5,917.25億元，高於上周屆期期1兆2,029.75億元，整體寬鬆力道仍然大於上周，但扣除本周有台積電（2330）發行公司債98億元，以及高雄市政府債券到期還本78.5億元，寬緊大致可以相抵。

票券商認為，本周受到央行發行兩年期定存單250億元，利率欠缺向下條件，雖然市場預估美國聯準會11月升息機率降低，按兵不動可能性提高，但美國通膨仍高於預期，加深美國聯準會12月升息可能性。

美國聯準會 定存

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