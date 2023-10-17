微星Z790 MAX系列主板上市 Intel第14代處理器最佳搭配

微星（2377）推出MSI Z790 MAX MEG 系列、MPG 系列、MAG 系列和 PRO 系列主機板，支援新一代 Intel Core 第 14 代處理器。Intel Core 第 14 代處理器仍然延續Intel 7混合架構處理技術，Intel Core 最高階i9-14900K 處理器更達到6GHz。

此外， CPU 更新也聚焦在Intel Core i7-14700K，額外增加 4 個 E 核心，將更有助於增加多執行緒工作負載以及所有處理器上的 L3 快取的增加。此次上市，將有六種型號可供選擇，分別是Intel Core i9-14900K、i9-14900KF、i7-14700K、i7-14700KF、i5-14600K 和 i5-14600KF。

MSI Z790 MAX系列主機板全面導入全新一代Wi-Fi 7 無線網路解決方案。與 Wi-Fi 6E 相較，Wi-Fi 7 的無線網路速度提高一倍。可將速度提升至5.8 Gbps，並將頻寬從160 MHz 增加一倍至320 MHz，這將使搭載Wi-Fi 7 的設備能夠同時在不同無線通道上發送/接收數據資料，且不會出現延遲。

Wi-Fi 7 將 QAM（正交幅度調變）從 1024-QAM 改進為 4096-QAM，有助於提高峰值傳輸速度並增加網路頻寬。為提供玩家最佳連線體驗，MSI Z790 MAX系列主機板均採用最高的Wi-Fi 7標準，讓您體驗真正的無線連線品質。

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