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2023臺灣IC智造年會 結合產業共創AIoT服務示範聚落

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

由經濟部產業發展署指導、財團法人資訊工業策進會經營的「物聯網智造基地」成立六年以來，匯集臺灣IC產業豐沛能量，於今（17）日以「智造in HUB！共創AIoT服務示範聚落」為主題，呈現臺灣IC公板技術應用，現場開辦15場主題論壇，並同步展出物聯網智造基地與產業合作推出的10款國產IC開發方案，加速AIoT創意實踐、功能驗證、規格制定並邁向商品化，展現臺灣智造AIoT產業創新應用強勁動能。

現場除了邀集聯發科（2454）、瑞昱、原相等國內IC大廠，談臺灣IC AIoT開發方案，還邀請軟硬整合商振邦科技、儒毅科技、華日富科技、汯鉅科技、德泰科技，分別介紹其所支援的國產IC衍生元件，導入國產IC進行創新產品開發的袥弼科技、聯億通、樂克科技，及開發社群代表分享多款公板的案例與心得，分別透過不同視角闡述國產IC的運用，並於現場呈現「智慧醫電」、「傳產轉型」及「智慧生活」三大領域的創新服務應用。

自2018年起，物聯網智造基地持續與IC企業攜手，從無到有持續累積多款臺灣IC AIoT開發方案，鏈結社群種子與產業智造服務團，協助超過530件IoT個案量產前的診斷評估，並扶植超過150件AIoT創新產品邁向量產，過程中逐步將國產IC推進於產品開發，建構起臺灣IC面對產品開發市場之友善環境。

物聯網

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