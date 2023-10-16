Windows 10將淘汰 調研：目前全球市占仍破7成
微軟已宣布Windows 10作業系統將於2025年10月14日終止支援，不再提供更新，也就是2年內將淘汰。根據研究機構Statcounter統計，今年10月以來全球搭載Windows的桌上型電腦，仍有70.88%使用Windows 10，遙遙領先其他Windows版本。
Statcounter資料顯示，今年10月全球排名次高的Windows版本是Windows 11，市占率為24.89%；更舊版本的Windows 7市占率只有2.9%，其他版本占比都不到1%。
雖然微軟開放Windows 10用戶免費升級到Windows11，但硬體門檻不低，以提供更高的可靠性與安全性，例如中央處理器（CPU）速度須為1GHz以上、記憶體不得少於4GB，也因此讓許多舊電腦難以升級。
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