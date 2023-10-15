產業追蹤／服務型機器人 應用加速度

服務型機器人在全球疫情爆發後開始部署，能夠協助人類執行簡單卻高重複性的任務，也因擁有水平移動的能力，可代替人類搬運與巡檢，進而讓生活和工作空間的人流密集程度降低，增加社交距離並減少疫情傳染風險。

服務型機器人主要用在清潔消毒、體溫量測與巡檢，以及餐飲、雜貨和物品搬運等應用，優先導入的業種和場域有大樓物業、醫療機構、餐飲零售、機場及部分觀光旅宿等，並在實際運用後逐步修改相關技術，讓移動、環境感知、避開障礙物和運送搬運等的能力有所提升，驗證應用的實用性。

導入實際場域後，其用於防疫、搬運與巡檢的效果佳，能透過多台機器人交互輪替運作、充電來實現全天候運作，也能有效緩解人力不足的問題，因此各國政府開始增加產業政策力道，期望加速服務型機器人落實到更多的服務業應用之中。

日本是全球最早進入超高齡社會的國家，65歲以上人口占總人口數超過29.1%，更希望透過機器人或自動化解決方案，改善勞動人力不足困境。日本規劃服務型機器人相關政策時，會綜合考量測試場域和城鄉均衡，讓機器人在特定環境測試，進而取得實際運作數據，作為標準制定和建議的參考。其他室外移動或可載人的無人運具方面，會鼓勵廠商到偏鄉進行測試，進而活絡或振興地方經濟。

日本在疫情前就開始設置測試場域，2017年成立「公益財團法人福島創新海岸計劃推進機構」，主責福島機器人試驗場域，用以試驗陸海空域機器人，讓廠商能夠評估機器人在防風、防水、防霧、防塵、水壓、溫度、振動通訊功能等性能。

疫情爆發後，日本在2021年核定讓低速、小型服務型機器人進行道路行駛，試驗遠距控制和部分自主的貨品配送。2022年有開發自主配送服務的廠商成立「社團法人機器人配送協會」，規劃建立相關安全標準制定與認證結構，如電梯標準的建構。國會在2022年4月通過《道路交通法》修正案，允許Level 4自動駕駛車在特定條件下，在公共道路行駛，2023年4月實現上路，逐步鬆綁服務型機器人或自主移動載具在公共道路行駛的規範。

日本2020年攜手民間保險業者，展開保險損害賠償的「自動駕駛機器人專用保險試驗」，試驗多種風險應對，如自主駕駛或遠距操控造成的「運行風險」、配送貨物受損的「補償」、廣泛的「業務風險」等，透過完善保險結構以促進機器人部署。

南韓2023年初修訂《道路交通法》，並將制定相關施行條例，南韓業界相當期待能在使用和測試領域取得相關資源，據以獲得充足的運作資料和基礎建設，讓送貨機器人等在內的新式移動服務更普及。

服務型機器人在南韓商業化已四年，隨著機器人導入市場的速度加速，二手機器人交易正蓬勃發展。目前整體的服務型機器人運行量有數千台，但也對三、四年前導入的第一代機種產生替換需求。

疫情過程確認了服務型機器人的實用性，市場也存在真實需求，特別是大樓物業、醫療機構、餐飲零售、機場及部分觀光旅宿等優先導入的場域業者，本身存在人力不足的問題，疫後復甦也讓人力不足的困境浮現，若能導入機器人作為送餐、送貨、與人協作並且能跨樓層移動，將有機會改善問題、提升生產力和服務品質。

完善相關導入的生態系、法規和保險機制也是重要議題，包含當物品在運送時損壞或撞到人的責任歸屬，以及需要跨樓層、跨室內外移動時的標準對接，甚至是產生替換、維修時所需要的交易平台等，是服務型機器人進入生活環境需要面對的議題。（作者是資策會MIC資深產業分析師）

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