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張忠謀看好美國亞利桑那廠：台積電人才、資金、技術、經驗曲線強

經濟日報／ 記者李孟珊／新竹即時報導
晶圓代工龍頭台積電創辦人張忠謀。記者李孟珊／攝影。
晶圓代工龍頭台積電創辦人張忠謀。記者李孟珊／攝影。

晶圓代工龍頭台積電（2330）創辦人張忠謀今（14）日回應媒體提問，對美國亞利桑那廠看法，張忠謀表示，台積電現在的人才、資金、技術都比27、8年前強很多，且擁有豐富的經驗曲線，做愈多愈能降成本，認為他當時的夢想也許可以在現在實現。

張忠謀指出，在美國建廠一直是他的夢想，1996年時成立WaferTech投資建廠，雖然短短2、3年便「美夢變惡夢」，但現在的台積電已與當時完全不同，無論人才、資金、技術強很多，現在應該有更好的準備。

此外，張忠謀點出，台積電擁有豐富的經驗曲線，也就是說，做得越多，減低成本的機會越多，但強調，要會利用這個機會才行，所以台積電積極大幅增加研發，是公司能成功的秘密。

綜觀台積電近年的全球布局，2020年5月宣布在美國亞利桑那州投資興建晶圓廠，規畫4奈米先進製程產能，2021年6月動土、去年12月舉行移機典禮，但因施工進度落後，量產時程由2024年底推遲至2025年，反觀建置12~28奈米成熟製程的日本熊本廠，動工進展順利，供應鏈透露，將自本月起開始安裝設備，若順利於明年投產，進度將超車美國亞利桑那廠。

台積電 張忠謀 美國

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