台積電證實：在中國營運正在向美BIS申請無限期豁免

各界持續關注關於台積電（2330）豁免美方出口管制設備延長一年相關議題，台積電今（13）日證實，「台積電公司已獲准於南京持續營運而我們也正在申請在中國營運的無限期豁免。」

回應記者提問，台積電今日下午回應做上述表示。

台積電聲明也提到，台積公司以往不曾申請自2007年就推出的「經認證終端用戶（Validated End-User, VEU）」授權。此次基於美國商務部工業和安全局（Bureau of Industry and Security, BIS）的建議，台積公司預計將透過完成「經認證終端用戶」授權的申請程序取得無限期豁免。

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