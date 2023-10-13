傳力積電日本晶圓廠獲補助 金額上看1400億日圓

晶圓代工廠力積電（6770）赴日本設廠再傳新消息，外電報導指出，由於力積電將與日本SBI控股株式會社將在日本當地設立晶圓廠，日本經濟產業省可望將對力積電、日本SBI聯合設立的晶圓廠給予1,400億日圓（約合新台幣301億元）補助，顯示日本政府積極發展半導體的決心。力積電對此不評論。

日本政府積極發展半導體產業，除了台積電熊本廠獲得4,000億元補助之外，外電報導指出，力積電與日本SBI控股株式會社合資，並即將在日本設立晶圓廠的公司，同樣可望獲得補助，補助金額將上看1,400億日圓。

力積電與日本SBI株式會社在今年7月初在東京簽訂合約，目前已經設立籌備公司，並在日本各地尋覓設立12吋晶圓廠位置，當前仍未有最終定案。力積電董事長黃崇仁在今年9月曾表示，日本熊本交通比新竹竹北還爛，因此不會選擇當台積電的鄰居。

事實上，日本積極鼓勵半導體產業發展，除了台積電及力積電之外，包含美光、鎧俠（Kioxia）及WD，以及日本官方及民間合作設立的Rapidus同樣也獲得日本官方補助，可望讓日本半導體實力再更上層樓。

據了解，日本過去原本就是半導體晶圓廠大國，不過由於記憶體產業整併，以及台灣半導體產業崛起，使過去的記憶體廠不斷整併，目前僅剩下鎧俠一枝獨秀，至於邏輯晶圓廠廠規模也僅剩下三菱半導體、瑞薩半導體及Sony半導體等IDM大廠。

不過，日本並沒有因此淡出半導體市場，舉凡設備機台、化學、氣體及光學等半導體設備原材料仍是市場龍頭霸主，先前韓國才因日本限制出口半導體用化學液體及氣體發生紛爭，顯示日本在半導體材料市場仍具備領先地位。

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