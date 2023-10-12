快訊

地牛翻身！高雄晚間8點16分規模4.9地震 南部最大震度4級

36歲女星心臟驟停送醫 搶救不治留下年幼兒女

東北季風3段變化！這日雨區擴大 日夜溫差恐達10度

太思科技發表iConnect平台 成功導入戴姆勒印度商用車

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
左為太思集團董事長何俊炘、右為太思印度董事總經理Abhishek Saxena。太思集團提供
左為太思集團董事長何俊炘、右為太思印度董事總經理Abhishek Saxena。太思集團提供

思科技旗下印度分公司，與Lumax Ituran Telematics合作，推出突破性的「iConnect平台」，標榜透過尖端技術的無縫融合，將車隊的連網和運營提升到數位時代，同時大幅提升行車的安全性，也為消費者帶來無以倫比的駕駛體驗。

太思科技為創新技術解決方案的知名供應商，Lumax則是提供OEM廠商全球車載資訊系統的大廠，雙方聯合開發這項戰略性產品，被視為重塑印度汽車聯網的典範。

太思集團董事長何俊炘表示，iConnect平台可說是將先進物聯網技術、互聯設備供應鏈，無縫連接的巔峰之作。經過精心設計，將車隊的連網和運營提升到數位時代。

而Lumax Ituran對創新的承諾，則是全球OEM製造商戴姆勒印度商用車(DICV)，採用Lumax開創性解決方案的關鍵因素。

何俊炘指出，iConnect的產品有四大亮點，包括在車載資訊系統方面，iConnect平台可提供即時車輛追踪、診斷和遠端管理功能，確保最佳的性能與安全性。

在智能信息娛樂方面，平台與車輛系統無縫集成，可提供尖端的娛樂和信息選項，重新定義駕駛體驗。

在增強安全性方面，通過智能警報、緊急響應機制和駕駛員輔助功能，將為道路安全樹立新的標準。

至於車隊管理方面，車隊所有者將受益於即時數據分析、簡化運營流程，進一步達到節省成本的目標。

這項產品，體現了太思印度公司的堅定使命：利用技術潛力，產生積極共鳴的解決方案，創造跨行業和個人的生活。

太思印度分公司董事總經理Abhishek Saxena表示，此次的產品發布，證明了太思印度公司與整個汽車行業之間的協同效應。iConnect平台更體現了車輛與尖端技術無縫融合，提升安全性、娛樂性和運營效率的願景。

Lumax Ituran業務主管Sumit Tiwari也祝賀太思印度推出iConnect平台，將有能力為客戶管理完整的eSIM和連網服務，實現高效率的運營模式。

何俊炘最後強調，iConnect平台的推出，標誌著太思印度的一個重要里程碑。太思相信連網是汽車的未來趨勢，Lumax Ituran也重申了雙方以突破性的技術，共同塑造未來的承諾。

印度 思科 OEM

延伸閱讀

FT：阿達尼以遠高於市價進口煤至印度 四成由台商經手

糖價要漲了？ 印度擬限出口 威脅全球供應

車床族免傷腦筋改裝了 日產將推Caravan商用車露營款

印度東北特快車出軌 至少4死80傷

相關新聞

過關了！台灣大合併台灣之星 公平會有條件放行

公平會宣布，昨天委員會議通過有條件通過通過台灣大哥大吸收合併台灣之星結合申報案，至此確立國內電信市場三雄鼎立態勢。

不畏景氣逆風 傳鴻海今年擴大調薪 平均調幅達4%

國內媒體報導，鴻海（2317）集團啟動調薪計畫，針對年資滿一年以上台灣區員工加薪，平均調幅達4%，最快今年底或明年初執行...

和大本營同在土城！鴻海豪砸75億 搶進駐「中工雲宇宙AI園區」

「中工雲宇宙AI園區」銷售開紅盤，鴻海（2317）集團砸億元搶進。中華工程（2515）今（12）日公告，位在新北土城工業...

廣達砸25億在美加州蓋三座新廠 疑為擴充伺服器產能

代工大廠廣達（2382）代美國田納西州納許維爾子公司 QMN 宣布，將斥資美金0.796億元（以匯率31.14元計，約合...

台積電能否取得三星、海力士永久豁免待遇？經長：須由美方宣布

外電報導指出美國商務部正在更新「經認證終端用戶」名單，台積電（2330）則預計將再獲得一年豁免。經濟部長王美花今（12）...

樺漢砸12億 收購美國軟體商 Bsquare Corporation

工業電腦大廠樺漢（6414）今（12）日早上召開重訊，宣布子公司Kontron AG將以每股1.9美元現金收購美國軟體商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。