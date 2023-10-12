轉軸需求強勁 富世達前景看旺

富世達（6805）12日舉辦上市前業績發表會，該公司主要產品為內折與外折式柔性屏轉軸、多模式連動轉軸、微型轉軸等，應用於折疊手機、折疊平板、電競筆電、超薄筆電、AR／VR眼鏡及耳機盒等3C產品。

富世達提供源源不絕的創新技術與工藝，持續為客戶打造更具競爭力的新產品，從世界首創錶鏈式轉軸，顛覆傳統筆電轉軸的外觀，到成功量產外折式柔性屏手機轉軸、首款柔性屏內折筆電以及輕巧的柔性屏折疊小手機等，屢屢偕同客戶締造出經典的創新性產品。

富世達於法說會上表示，這幾年近八成產品用於折疊式手機轉軸，全球手機品牌前10名即有多家為公司之客戶；兩成產品則應用於筆記型電腦轉軸。公司自103年研製出360度錶鏈式轉軸產品後，陸續推出鷹翼鉸鏈外折柔性屏轉軸、折疊柔性屏筆電、雙旋水滴鉸鏈內折柔性屏轉軸、新一代水滴鉸鏈上下折柔性屏轉軸產品，以及雙旋鷹翼鉸鏈外折柔性屏轉軸，累計全球已取得共計463項專利。

其中，發明專利達到196項，申請中的專利約155項，名列111年度台灣本土法人專利申請的百大排名內。研發團隊藉由豐富研發經驗及創新能力，迅速掌握產業趨勢脈動、市場需求及技術先機，並建立高度技術壁壘。

富世達進一步表示，公司擁有完整的摺疊手機、筆電等轉軸生產線，廠區位於中國深圳與越南，除優異模具開發能力，更以先進的 CAE 模擬軟體進行產品驗證與質量驗證，精準掌握核心部件（MIM件）自製能力，在製程整合技術下自行設計自動化生產設備，透過強化供應鏈生產及製程能力，同時提升生產效能並生產差異化的產品。

台新投顧指出，富世達以深度研發技術與整機協同設計整合，將數百個零件及機構件進行組裝檢驗，提高摺疊手機量產良率，因此成為中國高階智慧手機大廠與美系手機品牌客戶轉軸供應鏈中的重要核心夥伴。

富世達資本額新台幣6.04億元，2022年營收新台幣50.14億元，稅後淨利5.64億元，EPS 9.33元；23H1營收23.02億元，稅後淨利2.54億元，EPS 4.21元；9月單月營收約5.67億元，較去年同期成長66.17%，創下近幾年月營收高點，1~9月累計營收38.66億元，年增1.65%。

根據調研機構TrendForce研究顯示，2023年摺疊手機出貨量約1，830 萬支，年增43%，也僅約占整體智慧手機市場1.6%；但中長期看，至2027年出貨量有機會達7,000萬支，可達整體智慧手機市場約5%的目標，產業前景看好。

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