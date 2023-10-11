聽新聞
test
0:00 / 0:00
華為手機重出江湖！南亞科總座李培瑛：有申請供貨 但未獲美方核准
曾一度名列南亞科（2408）前三大客戶的華為新手機重新復出，但南亞科總經理李培瑛表示，南亞科有向美方提出供貨給華為DDR4 DRAM及低功率（LP）DDR4 DRAM申請，但未獲美方核准，但樂見華為手機採用他廠產品，認為有助消貨庫存，對產業回復平穩帶來正面助益。
至於近期三星和SK海力士雙方續獲得進口關鍵半導體設備豁免，他認為二大韓廠未來新建廠重心會逐步移轉至南韓，且獲得設備銷售豁免沒有涵蓋極紫外光（EUV），因而沒有重大影響。
李培瑛今日主持法說會，首度透露南亞科10奈米第4代製程將切入極紫外光（EUV）生產，這項製程是和歐洲研發中心共同開發，不過目前仍處於測試晶片階段。
李培瑛強調，南亞科的10奈米第二階段已接近完成，除了試產8Gb DDR4產品外 ，還包括16Gb DDR5 DRAM產品，預定明年第2季完成驗證，明年第3季放量。
李培瑛強調，南亞科10奈米製程，短期將著眼於應用伺服器領域的高密度DRAM，將等第4代的EUV製程成熟，再推出搭配矽鑽孔（TSV）和較複雜封裝架構的高頻寬記憶體（HBM），迎合市場快速發展的AI智慧化商機。
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 iPhone 15超耗電？這7招秒提升電池續航力
📢 別給另一半玩手機！LINE新增「1功能」一按全洩N年前私密照
📢 限時免費LINE貼圖有4款！超Q「多利多利君」嗨喊下班囉
📢 【周報】Pixel 8不怕漲、1動作省2000！iPhone 16史上最大
📢 真的需要每年換iPhone嗎？蘋果執行長庫克這樣提「好處」超意外
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言