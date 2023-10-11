微星與 SEGA《全軍破敵：法老》 建立合作夥伴關係
全球電競領導品牌微星（2377）宣布與世界著名遊戲品牌公司SEGA建立新遊戲夥伴關係，共同踏上史詩般的新冒險，聯手為玩家帶來備受期待《全軍破敵：法老》遊戲的無與倫比體驗。
《全軍破敵：法老》這款引人入勝的歷史遊戲中，踏上穿越古埃及的戰略航行。沉浸在令人驚嘆的影像、引人入勝的遊戲玩法和豐富的場景中，將玩家帶入古代文明和戰略戰爭的世界。在這款扣人心弦的策略遊戲中，管理龐大的軍隊、參與外交並建立帝國，爭取勝利。
借助 MSI高階4K電競顯示器與電競桌機，贏得勝利！作為此次合作，MSI 推薦優質電競顯示器和電競桌機，提供令人驚嘆的視覺效果和流暢的遊戲體驗，提供玩家完全沉浸在古埃及世界中。
MAG 274UPF 電競顯示器配備27英寸4K UHD高解析度和量子點技術、144Hz 刷新率、1ms GTG 反應時間，擁有不閃頻/減藍光保護雙眼外，滿血HDMI2.1，帶領玩家在《全軍破敵：法老》遊戲中，擁有栩栩如生的每個遊戲細節。
MEG Trident X2 以最純粹、內斂的線條勾勒出不凡的靈魂。稜角分明的切割面代表玩家尚待打磨的技術，黑色鏡面則表示雕琢至善的競技技巧，橫於兩者之間的RGB光刻演繹著當下的精采時刻，每處刻劃都在詮釋玩家的過去、現在與未來。搭載INTEL第13代處理器、最高可升級至NVIDIA GeForce RTX 4090顯示卡，配備 Silent Storm Cooling 3 散熱系統、獨立氣室電源供應器、Air Baffle 以及 280mm 一體式水冷強化冷卻效果，完勝由零組件所發起的溫度挑戰，讓玩家得以擁有毫不妥協的極致效能。搭配HMI 2.0面板，提供玩家更直覺式的操控體驗。
📢 iPhone 15超耗電？這7招秒提升電池續航力
📢 別給另一半玩手機！LINE新增「1功能」一按全洩N年前私密照
📢 限時免費LINE貼圖有4款！超Q「多利多利君」嗨喊下班囉
📢 【周報】Pixel 8不怕漲、1動作省2000！iPhone 16史上最大
📢 真的需要每年換iPhone嗎？蘋果執行長庫克這樣提「好處」超意外
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言