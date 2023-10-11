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微星與 SEGA《全軍破敵：法老》 建立合作夥伴關係

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
微星與SEGA 《全軍破敵：法老》建立合作夥伴關係。微星／提供
微星與SEGA 《全軍破敵：法老》建立合作夥伴關係。微星／提供

全球電競領導品牌微星（2377）宣布與世界著名遊戲品牌公司SEGA建立新遊戲夥伴關係，共同踏上史詩般的新冒險，聯手為玩家帶來備受期待《全軍破敵：法老》遊戲的無與倫比體驗。

《全軍破敵：法老》這款引人入勝的歷史遊戲中，踏上穿越古埃及的戰略航行。沉浸在令人驚嘆的影像、引人入勝的遊戲玩法和豐富的場景中，將玩家帶入古代文明和戰略戰爭的世界。在這款扣人心弦的策略遊戲中，管理龐大的軍隊、參與外交並建立帝國，爭取勝利。

借助 MSI高階4K電競顯示器與電競桌機，贏得勝利！作為此次合作，MSI 推薦優質電競顯示器和電競桌機，提供令人驚嘆的視覺效果和流暢的遊戲體驗，提供玩家完全沉浸在古埃及世界中。

MAG 274UPF 電競顯示器配備27英寸4K UHD高解析度和量子點技術、144Hz 刷新率、1ms GTG 反應時間，擁有不閃頻/減藍光保護雙眼外，滿血HDMI2.1，帶領玩家在《全軍破敵：法老》遊戲中，擁有栩栩如生的每個遊戲細節。

MEG Trident X2 以最純粹、內斂的線條勾勒出不凡的靈魂。稜角分明的切割面代表玩家尚待打磨的技術，黑色鏡面則表示雕琢至善的競技技巧，橫於兩者之間的RGB光刻演繹著當下的精采時刻，每處刻劃都在詮釋玩家的過去、現在與未來。搭載INTEL第13代處理器、最高可升級至NVIDIA GeForce RTX 4090顯示卡，配備 Silent Storm Cooling 3 散熱系統、獨立氣室電源供應器、Air Baffle 以及 280mm 一體式水冷強化冷卻效果，完勝由零組件所發起的溫度挑戰，讓玩家得以擁有毫不妥協的極致效能。搭配HMI 2.0面板，提供玩家更直覺式的操控體驗。

電競 顯示器

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