摺疊筆電 PC廠試水溫

ＰＣ產業今年經歷低價清庫存後，各大品牌廠下半年嘗試擴大高階產品線，朝摺疊筆電領域試水溫，ＬＧ近期才推出在該領域的處女作Gram Fold，惠普（ＨＰ）九月發表HP Spectre Fold新摺疊筆電，號稱「世界最薄、最小十七吋可摺疊筆電」，卡位二○二四年ＰＣ產業重回年成長商機，也激勵摺疊機概念股華碩、軸承廠兆利、新日興等營運動能。

相較於近年摺疊手機找到市場定位，以每年雙位數增幅成長，摺疊筆電仍處於探索期，雖然至今推出的廠商已包含聯想、惠普及華碩、ＬＧ，但至今摺疊筆電仍屬起步階段。

不過，隨著各大品牌廠看準明年ＰＣ產業走向全面復甦，以及手機廠商證明摺疊機從小眾走向大眾市場的可能性，讓不少ＰＣ品牌廠重新將焦點鎖定摺疊筆電，布局高階產品線。

惠普今年九月發表HP Spectre Fold新摺疊筆電，號稱「世界最薄、最小十七吋可摺疊筆電」，可以在筆電、平板和桌機三種模式之間切換，該機採用一塊十七吋1920x2560解析度ＯＬＥＤ摺疊螢幕，不含鍵盤重量僅一點三五ＫＧ，大尺寸筆電卻輕薄成為該機主要賣點之一。

此外，新機加入ＡＩ功能，惠普強調新品為「世界第一款內建ＡＩ的可摺疊筆電」，內建ＡＩ賦予筆電監測用戶隱私安全和健康的功能。

ＬＧ則在近期推出旗下首款摺疊筆電Gram Fold，提供筆電和平板兩種使用型態，該機採用一塊十七吋2560 x1920解析度的ＯＬＥＤ螢幕，目前僅在南韓市場發售。

目前摺疊筆電和一般ＮＢ比較，優勢為機身可具備大尺寸螢幕且夠輕、好攜帶，但缺點也很明顯，輕薄的特性讓廠商很難加強散熱功能，且最關鍵的仍是高價，如惠普的Spectre Fold及ＬＧ的Gram Fold，售價換算台幣分別約十六萬元、近十二萬元。

業界分析，一台筆電定價超過十萬元，且目前產品使用體驗上與一般筆電沒有明顯區別下，恐怕多數消費者仍觀望中，換言之，ＰＣ品牌商在推出摺疊筆電產品上，無法有效控制成本及找出產品最大利基點，是現在推展摺疊筆電的兩大致命傷。

由於摺疊筆電仍屬探索階段，在銷量仍低下，目前台灣供應商不多，除了品牌廠華碩有推出終端產品外，台系軸承廠兆利、新日興、富世達均有生產摺疊手機專用軸承產品，但也被視為摺疊筆電潛在供應商。

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