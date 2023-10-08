美中交鋒 RISC-V成新戰場
路透報導，RISC-V恐成為美中科技戰新戰線。拜登政府正面臨部分國會議員壓力，以國家安全為由，敦促拜登政府在RISC-V採取行動。業界人士解析，若美中科技戰戰火延燒至RISC-V，恐將掣肘包括手機晶片、人工智慧（AI）領域等快速發展機會。
RISC-V是一種開放原始碼架構，長年與英國半導體和軟體設計公司安謀（ARM）競爭激烈。RISC-V最大優勢在於免費，且獲愈來愈多第三方技術支援，使該技術在手機晶片、AI等領域頗有後發先至趨勢，逐漸形成龐大勢力。
台廠中以晶心科為RISC-V純度最高的公司，台灣科技界早已意識到RISC-V的重要性，2019成立「台灣RISC-V聯盟」，成員包括聯發科、晶心科、力晶、力旺、力積電、神盾等。台灣RISC-V聯盟將在12日主辦2023 RISC-V Taipei Day，今年論壇以「顛覆新運算技術RISC-V啟動AI計算革命」為主題。
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