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CATCHPLAY+推出超值訂閱方案 可3帳號、6設備同時上線

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

國際串流影音平台紛紛漲價或打擊共享帳號，台灣原生、跨足國際的影音平台CATCHPLAY+，今日宣布推出全新超值訂閱方案，單月訂閱費用350元，可三個帳號共享、登入15個裝置、於6個裝置同時觀看，首三個月優惠僅899元，等於每帳號每月費用只要100元，即可和親友共同體驗所有訂閱內容看到飽。

因應新方案推出，CATCHPLAY+一口氣上架超多好評美劇，包含NBC/Peacock等各大美劇陣營台柱作品，加上《芭比》、《巨齒鯊2》等強檔電影和即將陸續宣布的原創旗艦台劇等，在付費方案與內容上釋出滿滿誠意。

CATCHPLAY 執行長楊麗貞說，「因應愈來愈多用戶訂閱多平台的需求，CATCHPLAY+除了做好選片和服務的工作，也希望以優惠的方案鼓勵共享，一方面讓用戶以更划算的價格，享受與親友分享娛樂內容和話題的樂趣，另一方面，對平台也能增加黏著度，是雙贏的做法。」

相較於多數平台提供的共享機制是多人共用同一組帳號，CATCHPLAY+超值訂閱方案特色是三個帳號共享付費優惠，但各自帳號在使用上維持獨立，每個帳號都能自主登入五個裝置、可在兩個裝置同時觀看，好處是每個帳號都保有個人隱私，親友們不會看到你的片單，也不會因為觀影進度不同而互相干擾。

美劇 和服 串流影音

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