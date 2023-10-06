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天線人才荒！緯創、英業達等大廠急搶才 最新職缺曝光

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
通訊人才媒合會即起登場。（擷取自通訊天線粉專）
通訊人才媒合會即起登場。（擷取自通訊天線粉專）

經濟部工業局開設的「通訊天線」粉專昨（5）日宣布，為替國內通訊產業導入活水，將召開一年一度的「人才媒合會」，代工大廠緯創（3231）、英業達（2356）近年在5G通訊領域多有佈局，而這次也率先釋出多項相關職缺，相當吸睛，而耀登、聯發科、稜研、全一、川升等大廠也接錄提供多個天線職缺，邀請擁有天線魂的你加入，還不快來了解職缺內容！

該粉專原為工業局辦理「天線競賽」時所用，而這次是因發現業界對天線人才的需求，才特地籌辦人才媒合活動，邀請有志之士踴躍參與，讓自己的專業持續在天線領域上閃耀光芒，而「職缺媒合」共提供兩種報名方式，若是有參加過「2023年度通訊大賽」的參賽選手無須提供履歷，僅需於10/25(三)來信至主辦單位信箱，告知您欲應徵的職缺序號(可多選)即可。

該粉專表示，2023年天線競賽參賽者不用再提供履歷，只要在申請完畢後靜待資料經各企業審查後，預計最快11月中下旬，就可以陸續通知參加面試。而若是歷屆天線競賽參賽者，則也列入「非」2023年天線競賽參賽者，請於10/25(三)前Email您的電子檔履歷給主辦單位，經各企業審查後，預計於11月中下旬陸續通知面試。

隨著新興5G市場進步，5G技術日益複雜，包括緯創、英業達等等的原始設備製造商，已面臨大量產品天線測試、驗證和認證的挑戰，並且隨著技術不斷成長，對5G天線的材料選擇，波束配置的要求，也隨之提高，主辦單位特地規劃人才媒合，就是希望透過實際行動找到具有發展潛力的設計與學生，為台灣天線設計未來盡一份心力，因此歡迎更多通訊專業人才踴躍投遞履歷。

緯創董事長林憲銘。記者余承翰／攝影
緯創董事長林憲銘。記者余承翰／攝影
通訊人才媒合會即起登場。（擷取自通訊天線粉專）
通訊人才媒合會即起登場。（擷取自通訊天線粉專）
通訊人才媒合會即起登場。（擷取自通訊天線粉專）
通訊人才媒合會即起登場。（擷取自通訊天線粉專）

5G 履歷 面試

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