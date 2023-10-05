DRAM合約價第4季拉漲12~15％ 南亞科吞大補丸
記憶體市場近期因三大DRAM持續減產，使DRAM價格開始出現漲勢。業界傳出，由於第4季DRAM市場供給量將相較第3季再度減少兩成，將使DRAM第4季合約價傳出可望有12～15％漲幅。法人看好，DRAM廠南亞科（2408）將可望因此受惠。
三星、SK海力士等DRAM大廠今年起開始陸續啟動減產措施，以因應市場需求不振，且進入下半年後，業界再度傳出三星將再度減產，且累計各大DRAM廠的減產後，將可望讓第4季的DRAM市場供給量再比第3季減少兩成，使市場供給位元數明顯降低。
雖然目前消費性市場需求不佳，不過由於PC、智慧手機等終端電子裝置搭載容量都呈現大幅成長趨勢，其中以智慧手機來看，前幾年平均僅4GB左右，目前都已經邁向16GB水準，與去年同期相比成長五成，成為下半年有效去化庫存的關鍵。
法人指出，在三大DRAM原廠的市場供給量持續減少，以及終端電子裝置搭載容量年成長五成情況下，目前第4季的DRAM合約報價已經傳出將可望具備12～15％的漲幅。
其中，南亞科由於為DRAM晶圓廠，因此無法像模組廠透過採購量來控管庫存，使南亞科先前營運表現低迷。法人預期，隨著DRAM價格有望回溫，南亞科後續業績成長動能可望明顯上揚。
▪ 【話題】沒買氣？iPhone 15蘋果官網開搶 別買這款容量！全色系20分鐘秒殺
▪ 【話題】iPhone 15能用Type-C安卓充電線嗎？蘋果官方給答案了 注意1關鍵
▪ 一表看iPhone 15全系列價格、顏色、規格 這款被強迫升級貴6000
▪ 【活動】挑戰 Apple 冷知識 iPhone 15搶先送
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言