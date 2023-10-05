DRAM合約價第4季拉漲12~15％ 南亞科吞大補丸

記憶體市場近期因三大DRAM持續減產，使DRAM價格開始出現漲勢。業界傳出，由於第4季DRAM市場供給量將相較第3季再度減少兩成，將使DRAM第4季合約價傳出可望有12～15％漲幅。法人看好，DRAM廠南亞科（2408）將可望因此受惠。

三星、SK海力士等DRAM大廠今年起開始陸續啟動減產措施，以因應市場需求不振，且進入下半年後，業界再度傳出三星將再度減產，且累計各大DRAM廠的減產後，將可望讓第4季的DRAM市場供給量再比第3季減少兩成，使市場供給位元數明顯降低。

雖然目前消費性市場需求不佳，不過由於PC、智慧手機等終端電子裝置搭載容量都呈現大幅成長趨勢，其中以智慧手機來看，前幾年平均僅4GB左右，目前都已經邁向16GB水準，與去年同期相比成長五成，成為下半年有效去化庫存的關鍵。

法人指出，在三大DRAM原廠的市場供給量持續減少，以及終端電子裝置搭載容量年成長五成情況下，目前第4季的DRAM合約報價已經傳出將可望具備12～15％的漲幅。

其中，南亞科由於為DRAM晶圓廠，因此無法像模組廠透過採購量來控管庫存，使南亞科先前營運表現低迷。法人預期，隨著DRAM價格有望回溫，南亞科後續業績成長動能可望明顯上揚。

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