麗臺 AI 產品將出貨 第4季業績看旺
麗臺（2465）董事長盧崑山今（4）日表示，人工智慧（AI）所使用的顯示卡業務目前主要市場是在中國大陸，目前輝達（Nvidia）晶片缺口很大，該公司在A800、H800的晶片都有供應，目前簽約訂單都是一定有貨，預期第3季末可以出貨，受到AI相關產品出貨帶動下，法人預估，第4季營運有機會超過前三季。
麗臺今日舉行股東臨時會，並通過私募現金增資發行新股案，上限為2500萬股。
麗臺目前顯示卡業務佔營收約六到七成，主要經營中國大陸市場，供應包括 A800、H800的產品。盧崑山表示，目前AI軟硬整合相關產品占營收約1%，已經針對教育以及工業應用，提供資料收集管理的服務，若後續私募案順利的話，預期這塊業務未來會倍數成長。
麗臺2023年上半年每股淨損2.14元，盧崑山表示，上半年營運不理想，目前來看，下半年會比上半年要好，AI需求是重要因素之一，在手已經有已簽約訂單，若能順利交貨認列，下半年將會較上半年大幅升溫。
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