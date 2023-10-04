IDC報告：半導體矽盾保護力恐削弱

經濟日報／ 記者尹慧中蘇嘉維╱台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台灣半導體業在全球高市占優勢正面臨下滑壓力。研調機構IDC最新報告指出，地緣政治因素干擾下，半導體產業鏈產生新的區域發展變化，預期2027年台灣在全球晶圓代工、封測市占率都將下滑，其中，晶圓代工市占率將由2023年的46%降至43%，封測市占則恐失守五成大關。

台灣在晶圓代工與封測市占都是全球之冠，台積電、聯電、日月光投控等都是業界耳熟能詳的大廠，也讓半導體被形容為台灣的「矽盾」，足以遏阻大陸的攻擊或避免戰爭。業界認為，IDC最新報告意味半導體作為台灣「矽盾」的保護力，正因大廠開始啟動亞洲、歐洲、美洲等地新廠建置而開始減弱。

IDC在最新發表的「地緣政治對亞洲半導體供應鏈的影響—趨勢與策略」報告指出，在各國晶片法案以及半導體政策影響下，半導體製造商紛紛被要求建立「中國+1」或是「台灣+1」的生產規劃，促使半導體產業鏈產生新的區域發展變化。

IDC亞太區半導體研究負責人暨台灣總經理江芳韻表示，地緣政治因素形成強大的推力與拉力，使半導體產業鏈進行了一波新的區域轉移，各國將更加注重自身供應鏈的自主性、安全性和可控性。

IDC預期，未來半導體產業將從全球化、供應鏈功能協作朝向多區域、多生態競爭。

在晶圓代工方面，IDC分析，中國大陸雖在先進製程發展遇到阻力，但在內需市場以及官方政策推動下，成熟製程發展快速。預期在以生產地區為基礎的分類下，中國大陸在整體產業區域比重將持續增加，2027年將達29%，較2023年提升2個百分點。

台灣晶圓代工業市占率則面臨遭侵蝕壓力，預估2027年市占率則將從2023年的46%降至43%。美國在先進製程將有所斬獲，2027年7奈米及以下市占率預期將達11%。封測方面，預計2027年東南亞在全球封測市占率將達10%，台灣占比則將由2022年的51%下滑至47%。

半導體 晶圓代工 IDC

延伸閱讀

IDC：地緣政治影響 台灣晶圓製造、封測市占雙雙下滑

半導體景氣就看這場！台積電法說會日期敲定 市場關注四大焦點

帆宣董談地緣政治布局：供應鏈要團結 注意越南、日本

IDC：上季PC顯示器出貨量年減逾17% 估市況明年小幅回升

相關新聞

IDC報告：半導體矽盾保護力恐削弱

台灣半導體業在全球高市占優勢正面臨下滑壓力。研調機構IDC最新報告指出，地緣政治因素干擾下，半導體產業鏈產生新的區域發展...

四台商助華為設廠 遭點名

彭博調查報導，漢唐、亞翔、崇越、矽科宏晟等四家台廠協助與華為有關聯的企業，在大陸深圳建設晶圓廠基礎設施。時值美國對華為加...

地緣政治下 全球蓋廠 股東、業者雙輸

地緣政治問題讓台積電、三星、英特爾等半導體指標廠不得不擴大全球布局，進而壓縮台灣在全世界半導體製造的份額。然而，大廠疲於...

彭博評論：陸先進製程 只落後美四年

彭博評論指出，華為「麒麟9000s」晶片的誕生，是對美國的重大威脅，中國大陸能在美國拚命「卡脖子」情況下打造出完整的智慧...

四台廠踩到「技術赴陸規範」紅線？ 經部了解中

針對彭博報導，漢唐、亞翔、崇越、矽科宏晟等四家台灣科技公司協助華為蓋晶圓廠，經濟部長王美花昨（3）日表示，初步判斷未違反...

台積電日本廠有望提前量產 公司重申按照計畫進行

外電報導，台積電預定本月在日本熊本廠安裝設備，若工程順利，熊本廠量產進度可能超前，比原訂明年底量產的進度快。針對日本新廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。