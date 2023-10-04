四台商助華為設廠 遭點名

彭博調查報導，漢唐、亞翔、崇越、矽科宏晟等四家台廠協助與華為有關聯的企業，在大陸深圳建設晶圓廠基礎設施。時值美國對華為加強技術管制，市場憂心美中角力延燒到半導體設備端，尤其四家台廠已進入美方「雷達區」，若遭列入黑名單，不利日後拓展業務。

對於彭博相關報導，崇越昨（3）日發布聲明澄清，僅進行環保工程。漢唐指出，旗下大陸子公司江西漢唐承接昇維旭內裝改造小型工程。亞翔則表達「暫不回應」；矽科宏晟由總機表示：「主管開會中，可上官網留言」。

彭博點名的四家台廠都是業界知名廠商，其中，漢唐是台積電重要協力廠，並遠赴美國協助台積電蓋美國新廠；亞翔長期與聯電合作，承接相關廠務工程，近期是台股飆股之一；崇越為設備材料通路商，最知名為長年在台代理日本矽晶圓大廠信越產品；矽科宏晟是由日本關東化學集團與台灣宏晟科技合資創立，主要業務為廠務供應系統整合。

圖／經濟日報提供

彭博8月在深圳實地調查發現，華為支持的企業一處工地出現崇越和亞翔子公司的員工。在深圳另一處和華為有關的場址，彭博也認出漢唐子公司的員工。

此外，彭博調查發現，矽科宏晟在官網表示，已拿到深圳鵬新旭科技公司和鵬芯微建立化學供應系統的合約，鵬芯微是去年被美國列入黑名單的企業，這兩家公司已被點名是跟華為共同建設晶圓廠的業者。據彭博報導，向矽科宏晟求證後，該公司隨即刪除官網上的相關內容。彭博指出，這四家台灣廠商是否違反美國的制裁措施，尚不確定。

漢唐向彭博證實，旗下大陸子公司取得協助深圳昇維旭翻新內裝的合約，工程也已進行。漢唐解釋，由於該公司和大陸子公司從事建築業務，而母公司並未生產或出口晶圓相關產品或設備，因此並未違反出口管制規定。

本報記者同步致電亞翔及矽科宏晟，獲得亞翔發言系統「暫不回應」的答覆。矽科宏晟總機則是以「發言人及代理發言人都在開會」為由，拒絕轉接電話，指可上官網留言。記者昨天下午於矽科宏晟官網留言，至晚間截稿前，均未獲得回應。

崇越則強調，並未提供半導體材料或設備予鵬芯微，僅進行環保工程方面的合作。崇越指出，旗下環保工程事業蘇州崇越公司，於2022年初取得深圳市鵬芯微集成電路製造有限公司的廢水處理工程案，工程已近尾聲，即將進行驗收作業。雙方僅就環保工程項目進行合作，未涉及半導體材料或設備相關業務往來。

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