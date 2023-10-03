Gogoro Network電池交換生態系有感進化

2023年是 Gogoro Network 成果豐碩的一年，Gogoro Network 夥伴們以前瞻思維、創新格局，齊心投入開發電動運具，讓 Powered by Gogoro Network® (PBGN) 聯盟成為目前台灣電動機車市佔率最高、擁有最廣泛基礎能源建設的跨產業生態系。

今 ( 3 ) 日 Gogoro Network 宣布年度豐碩成果，顯示持續擴大的 Gogoro Network 生態系統正在為台灣和全球的電動機車運輸建設帶來重大的影響和改變。

年度記者會同時邀請到 PBGN 聯盟多位合作夥伴，宏佳騰（1599）智慧電車、中華汽車（2204） eMOVING、eReady 台鈴智慧電車、YAMAHA 台灣山葉機車、PGO 電動車、威速登科技、義電智慧能源、遠傳電信（4904）、鳴日科技，共同展望電動機車與智慧能源新未來。

2023 年是 Gogoro Network 電池交換平台成果豐碩的一年，成長再攀高峰，今年底服務版圖將涵蓋全球 45 個城市、支援超過 55 款電動機車，已累積近 260 萬生態系用戶 ，是全世界最大、佈建最廣泛、用戶數最多的智慧電池交換能源網路。

Gogoro 今日舉辦年度記者會，揭曉與 Powered by Gogoro Network (PBGN) 聯盟夥伴引領台灣運具電動化的精彩歷程與未來佈局，更深入能源管理領域，以電池循環應用支援城市電網與基礎設施運作，打造永續智慧城市的國際典範。

伴隨著各家夥伴齊力促進電動機車普及和用戶數迅速增長，Gogoro Network 至今已在全台建置2,545 個 GoStation 電池交換站、12,325 個機櫃、113,792 個電池交換槽，相當於平均每站就擁有 45 個槽數。

Gogoro 台灣總經理姜家煒表示，「經過八年的深耕，電動機車的能源基礎建設已經到位，換電已成為日常生活中的一部分。Gogoro Network 朝著『打造有感服務』的目標邁進，不僅電網穩定成長，還透過 Gogoro Rewards 點數獎勵計畫等服務，大幅降低電動機車入手門檻與總體擁有成本。我們將致力發展更優質、更多元的體驗，讓更多消費者輕鬆加入電動機車行列，共同擴大永續影響力。

全台 86% 覆蓋率，三成 GoStation 位於超商與超市旁，每月平均增加 12,000 顆全新電池，Gogoro Network 服務範圍囊括近 86% 的行政區，設置於便利商店與量販超市旁的 GoStation 就有三成，六都 GoStation 總數更是加油站的 1.28 倍。

根據 Gogoro Network 最新統計資料，超過 130 萬顆智慧電池每天服務 Gogoro 與 PBGN 車主、以及 GoShare 用戶，其中 64% 為第三代電池，還以每月平均增加 12,000 顆全新電池的速度，不斷擴充服務量能。而單站擁有超過 120 個電池槽的 Super GoStation，量能是一般 GoStation 的四倍，平均每月就產生近 200 萬次電池交換，滿格電池交換率達 99.2%，以 3.5% 的站數比例肩負了 12.7% 的 Gogoro Network 能源網路交換量。

GoStation 機櫃也持續迭代，全台 66% 站體已更新為 GoStation 5.0，具備充電效率更高、雙倍快充、可雙向充放電、支援調頻備轉的特性。 Gogoro 提出有別於傳統能源補給的嶄新解決方案。圖／Gogoro Gogoro Network 電池交換生態系有感進化。黃淑惠攝

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