盛弘結合微軟推智慧醫療 智醫城打造醫護專用ChatGPT

盛弘（8403）今（28）日表示，攜手微軟運用雲端與AI技術推動智慧醫療及健康創新應用，並將敏盛智醫城打造為全台示範基地，打造醫護專用ChatGPT。

盛弘董事長、敏盛醫療體系執行長楊弘仁表示，台灣有很好的條件推動智慧醫療，集團近年積極數位整合醫療照護與資通訊產業，未來有微軟混合雲服務平台的共同推廣，以及後續合作打造醫護專用 ChatGPT、共同研發 CRM for Healthcare，相信台灣智慧醫療會相當具有國際競爭力。

台灣微軟總經理卞志祥指出，敏盛醫療體系在數位轉型方面走在台灣前端，雙方的合作跨足智慧醫療平台建置到產品開發，共同運用雲端和 AI 的力量為醫療產業帶來創新和改變，期望將智慧醫療健康服務推廣到全球醫療場域的客戶。

盛弘旗下的方鼎資訊與醫電數位，共同規劃與建置次世代智慧醫療資訊系統 (DIGI-HIS)，充分呈現智慧醫療與雲端平台的數位整合服務，在敏盛智醫城實現以「智醫診所 APP」完成就醫流程全程無紙化、量測數據同步傳送到 APP 的個人帳戶，包括在躍獅智醫城藥局量測的生理數據，可供個人後續的健康追蹤與醫療保健諮詢。

此外，在微軟混合雲服務平台上，敏盛智醫城提供民眾智慧醫療服務體驗，成為台灣微軟智慧醫療的實證示範基地，有助於雙方向區域醫院到基層診所推動智慧醫療及健康創新應用。

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