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台加科技合作續簽備忘錄 深化 AI、量子科技、人才交流

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

加拿大國家研究院（National Research Council Canada, NRC）與國科會今（25）日慶祝台加科技合作25週年，並續簽雙邊科技合作備忘錄，未來將深化AI、半導體、量子、生技、地震工程、人才培育等面向交流。

國科會、加拿大國家研究院（NRC）今天共同慶祝台加科技合作25週年，續簽雙邊科技合作備忘錄及合辦科技主題研討會；加方訪團成員包括加拿大國家研究院研究人員、大學教授及研究機構代表等逾40人。

國科會主委吳政忠表示，加拿大是台灣最早推展科技國際合作重要夥伴之一，過去25年來，雙邊在奈米科技、生醫光電、疫苗開發及物聯網（IoT）等領域有豐碩的合作成果，未來將持續透過研究交流、產學合作及人才培育等面向，建構更廣泛的科技創新合作網絡。

吳政忠指出，隨ChatGPT興起，生成式人工智慧（Generative AI）不僅改變科技，也走進人類日常生活，許多法規制度需與之俱進，對台加來說，都是非常重要的課題。

今日慶祝大會上由加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）與我駐加拿大代表處（TECO）代表雙方續簽台加科技合作備忘錄；並由國科會（科教國合處）與加拿大先進研究所（CIFAR）簽署合辦下世代前沿科學論壇研討會之合作備忘錄，以及由國家實驗研究院與加拿大人才培育平台Mitacs新簽署國際產學合作備忘錄。

國科會科教國合處處長葉至誠表示，雙方合作議題也將涵蓋半導體、量子計算；同時，人工智慧、政策擬定方面，加拿大先進研究所（CIFAR）在加拿大扮演非常重要的角色，未來將對特定研究議題合作。

25週年慶祝活動亦包含國科會與加拿大國家研究院於26及27二日就地震工程（Earthquake Engineering）、人工智慧及3D科技（AI and 3D Technology）、新穎生物製劑（Novel Biologics）等3大領域合辦研討會，雙方學者專家藉此交流機會，拓展兩國科研及創新應用合作。

加拿大近年來亦相當重視該國原住民族文化永續議題，因此加拿大國家研究院副院長將率部分團員於28日與我東華大學學者就如何運用人工智慧技術保存原住民族語言之議題交換意見並尋求合作機會。

人工智慧 AI

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