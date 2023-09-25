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租客聯盟要求租得好、租得起、租得到 4組參選人都回應了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
租客聯盟要求政府推動租屋市場改革、提升租賃權益保障，讓租屋族「租得好」、「租得起」、「租得到」。圖／租客聯盟提供
租客聯盟要求政府推動租屋市場改革、提升租賃權益保障，讓租屋族「租得好」、「租得起」、「租得到」。圖／租客聯盟提供

22個跨領域民間團體24日成立「租客聯盟」，聯盟表示，目的在號召租屋族團結起來，透過集體行動施壓，要求政府推動租屋市場改革、提升租賃權益保障，讓租屋族「租得好」、「租得起」、「租得到」。

包括時代力量與四組總統（擬）參選人團隊都有代表出席，說明他們回應聯盟訴求的政策主張。

柯文哲競選辦公室主任周榆修表示，六都房租近年嚴重上漲，柯文哲團隊提出多元興辦社會住宅，目標是住宅存量的5%。同時主張大力改革租屋透明化，讓申請補貼、報稅等制度得以落實，並將租屋支出抵扣改為特別扣除額，推動透過租金分級補貼，希望與租客聯盟攜手推動改革。

郭台銘團隊代表黃士修表示，自己租屋已經16年，由於房地產與租屋市場是連動的，因此目標應該是透過增加供給與減少需求讓房價與租金下降，因此支持租客聯盟增加租屋供給的訴求內容。黃士修也表示應分散都會區的居住需求，並應該開放租屋相關資訊的透明化，才能讓租屋市場健全。

賴清德競選團隊督導吳玉琴表示，聯盟對於房東不讓申請租補、設戶籍或申報房租支出等不滿，我們都聽到了，在租屋市場合理化的改革中，必須一步一步面對問題，謹慎改革。聯盟倡議的中央囤房特別稅，如何嫁接現行房屋稅，需要有更深入的研究和社會對話溝通。

侯友宜競選辦公室發言人江怡臻表示，侯友宜推出的「五大住宅政策」中就有「安心租，挺青年」，租屋市場被過往長期被漠視，也是團隊更著墨的內容。關鍵是租屋黑市與租屋歧視，江怡臻表示將透過包租代管分流釋出更多空屋，並落實租屋平權，如分離課稅、租屋支出改列特別扣除額等。

時代力量秘書長李兆立表示，自己是租屋族與租客聯盟成員，關鍵為政府沒有掌握租屋區位與租金資訊，且各黨都因為不想得罪房東，不願真正面對「如何讓租屋浮上檯面」。

李兆立呼籲，本會期各黨都已提出法案引導空屋釋出，各黨應團結通過改革，也是總統候選人必須負起的責任，不要讓百萬租屋家戶的問題，又成為下次選舉的政見。

租屋 租金 黃士修

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