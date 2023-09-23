微星與CAPCOM慶祝《魔物獵人》20週年 打造限量電競產品

全球電競領導品牌MSI微星（2377）與知名遊戲開發商CAPCOM攜手合作，共同慶祝《魔物獵人》遊戲系列20週年，將精心打造一系列令人期待的限量版PC商品。自《魔物獵人》首次亮相以來，該遊戲深受玩家喜愛，其深邃的遊戲世界、豐富的內容和引人入勝的遊玩方式已經贏得了全球數千萬玩家的心。

這項激動人心的合作消息已於2023年東京電玩展上首次公布，並預計在《魔物獵人》20週年慶典（2024年3月）正式展開限量版商品的販售。此次合作的設計靈感來自於該遊戲中最具代表性的魔物 - 雄火龍（Rathalos） ，這個傳奇生物所展現的氣勢和力量將被融入在MSI微星科技限量的電競筆電、電競螢幕、顯示卡、主機板、機殼、水冷及搖桿中，引領所有玩家們開啟勇闖魔物世界的冒險之旅，為玩家帶來與眾不同的、融合MSI微星科技優越工藝和CAPCOM經典遊戲元素的極致遊戲體驗！

《魔物獵人》是一款在雄偉的大自然中，挑戰巨大魔物的「狩獵動作遊戲」。 2004年首次在家用遊戲機上發售以來，《魔物獵人》系列的粉絲穩步增加，逐步成長為一個熱門遊戲系列。

MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示：「MSI微星科技以其對品質和性能的追求而受到廣泛讚譽，而CAPCOM的《魔物獵人》系列遊戲則被譽為遊戲界的經典之一，贏得了全球玩家的心。這次的合作匯聚了兩家頂尖企業的專業知識，將為玩家們帶來一系列兼具科技與美學的電競產品。」

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