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DRAM 報價最快年底止穩 南亞科明年拚重回成長軌道

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

三星、美光及SK海力士等三大DRAM原廠持續嚴格控管DRAM位元產出率效應下，使下半年的DRAM庫存水位開始逐步消退，且報價最快有機會就能在今年底全面止穩，靜待明年的漲價潮。法人看好，南亞科（2408）營運下半年有望逐步好轉，明年力拚重回成長軌道。

三星、美光及SK海力士等三大DRAM原廠在歷經超過一年的嚴格控管產出位元率情況下，使DRAM報價近期開始出現止穩趨勢，且業界更傳出，三星今年下半年還會啟動減產措施，主要針對DDR4的DRAM產品線，有機會讓DDR4報價在今年底前率先止穩向上。

觀察當前消費性市況，目前PC／筆電、手機需求雖然仍未重回成長動能，但由於當中搭載的DRAM容量仍不斷成長，以iPhone為例，iPhone 14系列最高僅搭載6GB的LPDDR5或是LPDDR4X，不過進入到iPhone 15世代後，最高已經提升到8GB的LPDDR5，顯示搭載DRAM容量呈現只升不降態勢。

南亞科目前在DRAM產品線上，主要耕耘DDR4及DDR3產品線，且消費性產品占比達6～7成，隨著目前市況逐步回穩，加上報價有望在年底止穩。法人看好，南亞科今年下半年營運將可望開始回溫，明年再度重返成長軌道之上。

南亞科公告25.75億元、月成長5.64％，寫下九個月以來新高，累計今年前8月合併營收達184.64億元、年減59.68％。

DRAM 南亞科

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