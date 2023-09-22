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業界首發 光程研創USB 4光通訊驅動 IC 導入量產　

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

專攻鍺矽（GeSi）光子技術的光程研創（Artilux）宣布，其研發的USB4光通訊驅動晶片已成功導入量產，成為業界首位可全面支援主流消費型高速光傳輸需求的公司。

光程研創的USB4光纖傳輸晶片解決方案能相容Thunderbolt、DisplayPort影音訊號與向下兼容USB 3.2等全系列產品，提供支援40Gbps雙向傳輸的高速率與8K 60Hz高解析和高動態影像；此外，搭配其晶片生產的傳輸線線徑相對傳統銅線可更為輕巧，線長更可大幅延伸數倍以上。

為什麼USB4傳輸會需要光纖線？光程研創解釋，主要因為隨著傳輸速率的要求不斷攀升，傳統以銅線為媒介的傳輸線（被動式銅線），在物理上會因為集膚現象（skin effect）而造成阻抗及損耗高速增加，也因此在使用上效能降低且傳輸距離受限。

光程研創說，如果用戶欲連接大尺寸螢幕投影分享簡報、影像、電玩遊戲或穿戴AR裝置體驗、又或是智慧車用傳輸等應用，僅0.8公尺的USB4被動式銅線該如何滿足需求？即便使用搭配晶片的USB4主動式銅線，長度仍相對受限，但價格卻比被動式銅線提高許多；相較之下，USB4光纖傳輸線不僅可突破銅線的長度限制，同時線徑也可縮減，打造更纖薄輕巧的高速傳輸線。在價格上亦相對親民，讓USB4光纖傳輸線成為消費者性價比最優化的新選擇。

目前USB業界的晶片設計大多集中在以電為主的主控端（Host）、集線器（Hub）與裝置端（Device），不同於大部分業者，光程研創的光通訊產品包含放置在光纖傳輸線內的USB4驅動晶片，以及能立即協助客戶在市場上快速開發並導入量產光纖傳輸線的USB4光纖傳輸晶片解決方案。

USB 傳輸線

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