友達偕智崴於基隆火車站舊址 打造Aniverse漫遊者實境體感基地

友達（2409）致力於先進顯示技術研發與生產，也透過生態圈夥伴合力結盟，在智慧場域開創加值應用服務。宣布與體感遊樂設備廠智崴資訊（5263）攜手，運用ALED無縫拼接先進顯屏技術，正式啟動位於基隆Aniverse漫遊者實境體感基地，打造全台最大戶外裸視3D LED弧形螢幕，將3D立體動畫活躍於頂樓外牆。期望翻轉基隆火車站舊址空間，注入嶄新科技原動力。

隨著AI浪潮席捲全球，日常生活場景逐步移轉至線上，構築虛擬實境交錯世界，使各式AR/VR擴增實境體驗技術崛起，亦帶動元宇宙娛樂體驗場域落地。看準疫後實體消費力復甦、主題樂園及觀光旅遊市場蓬勃發展，智崴匯聚多年遊樂設備產業經驗能量，集結友達先進顯屏技術及優異軟硬體整合力，將國外廣受好評的LED沉浸式模擬座艙及飛行船等遊樂設備，移師基隆火車站，並於頂樓打造寬23公尺、高6公尺的裸視3D廣告牆，將3D視界穿越元宇宙場域，以科技結合藝術的嶄新視覺饗宴，成為連結真實城市的交通娛樂轉運站。

友達光電技術長廖唯倫表示：「相較傳統投影技術，LED擁有空間、外型不受限之優勢，可提供虛擬遊樂設施巨型沉浸式感受。同時，友達ALED超高動態對比的優異畫質表現，更有效展現與現實世界幾無區別的虛擬空間。很榮幸友達穩定可靠的ALED技術，能與生態圈夥伴智崴攜手打造新穎的遊樂設備場域，共同刷新元宇宙體驗新指標。」

智崴董事長歐陽志宏表示：「智崴致力創新遊樂設施、整合娛樂系統以提供引人入勝的動態表現。與友達攜手合作多年，透過不斷精進、創新產品設計，成功滲透全球市占率，這次進軍基隆，期望將基隆打造成前進世界各地的示範基地。」

戶外裸視3D螢幕 住在LED螢幕裡的動態地標

為符合ANIVERSE元宇宙虛實交錯的空間概念，友達運用ALED顯示屏可無縫拼接、達到客製化大尺寸設計與形體，具有不受形狀限制、無限擴張的優勢，打造裸視3D螢幕，並利用ALED獨立驅動發光每個像素，具備高像素密度、高亮度、廣色域、反應時間快等特性，提供極致精細和超高動態對比的畫質表現，於戶外光亮環境下，不論是太空飛行船，或是來自多重宇宙的褐色短毛貓跳躍影像，都彷彿穿越星球、立體浮現於建築上，生動傳遞數位藝術型態。

全台唯一搭載LED弧形屏 乘熱氣球體驗沉浸飛行

另外，友達也利用ALED技術，以P1.25小間距打造出球形LED模擬艙，搭配智崴的精密六軸動態座椅，結合友達專業影像調校技術，呈現擬真模擬飛行場景，讓玩家以球型包覆式體驗愛普森航線的沉浸式飛行；以及家人朋友同樂的戴爾塔飛艇，為全台最大寬6公尺、高4公尺、唯一搭載LED弧形拼接顯示屏的動感飛行船，讓乘客駐足在熱氣球上，直上3,000公尺高空俯瞰世界各國美景，宛如穿梭在紐約自由女神像旁，或是暢遊埃及金字塔等景點，享受身歷其境的三維空間效果，滿足偽出國的旅遊樂趣。

友達以獨步全球之創新顯示技術為基礎，藉由跨域合作、共同攜手打造多元垂直和產業應用，呈現智慧顯示應用的系統整合與技術能量。並具備一站式整合能力，以完整的LED在地產品線，從材料選用、產品設計，到製作與組裝流程，提供客戶完善場域應用規劃。未來將持續導入多元智慧場域，期望在友達ALED先進顯示技術的革新下，提供更豐富的數位藝術內容服務，拓展產業場域經濟出海口。

友達打造全台最大戶外裸視3D LED弧形螢幕，將超立體的軟萌胖橘貓動畫活躍於頂樓外牆。友達／提供 友達以P1.25小間距打造球形LED模擬艙，搭配智崴的精密六軸動態座椅，結合友達專業影像調校技術，呈現擬真模擬飛行場景。友達／提供 友達與體感遊樂設備廠智崴資訊攜手，正式啟動位於基隆Aniverse漫遊者實境體感基地。友達／提供

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