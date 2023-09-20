是方TPIX成功挺進全球百大 Q4推出Bare Metal雲服務

是方電訊所屬台北網際網路交換中心（TPIX）正式挺進全球百大之內，目前世界排名第97名，是台灣唯一跨入全球百大門檻的網際網路交換中心；是方董事長吳彥宏表示，TPIX是台灣網際網路產業登上世界舞台的驕傲，也為台灣數位匯流及智慧聯網的發展做出最大貢獻。

是方TPIX資訊安全管理體系名列國家二級關鍵基礎設施，是國內唯一不附屬於任何電信或網路供應商的專業網際網路交換中心，定位中性且擁有多項特點，會員包括國內外知名機構、營運商及企業，例如中央研究院、Telstra，Singtel、Amazon、Microsoft、Google、IBM等等。

吳彥宏表示，隨著越來越多會員加入，TPIX在流量不斷飆升的催化下，進而產生飛輪效應，透過網路覆蓋範圍的增加、延遲的減少和成本的降低，能為所有會員創造最大的資料交換效益；也期許TPIX在未來3至5年內，更進一步挑戰全球排名前50名目標。

是方積極佈局國際雲服務，預計今年第四季推出「全球Bare Metal裸機雲服務」。

是方總經理劉耀元指出，「全球Bare Metal裸機雲服務」和一般公有雲提供虛擬主機最大的不同之處，是提供客戶雲端專屬的實體伺服器，由於具備裸機個體隔離與專用存取權限的特性，客戶可享受更高階的雲端應用服務效能和網路安全性。對於尖峰時間需要穩定應用執行的服務供應商，例如遊戲產業、AIoT、物聯網、車聯網等客戶群來說，專屬裸機服務將是最佳解決方案。

目前是方「全球Bare Metal (裸機)雲服務」和多家國際知名雲平台大廠攜手合作，可服務範圍全球已超過40個國家和60個城市，其中亞洲地區就包括日、韓、新加坡、越南、泰國、印尼及印度等12個合作國家，服務方式有裸機服務與標準公有雲虛擬運算服務，透過是方自助雲管理平台，提供客戶自主管理、快速供裝、機動擴充，以及更彈性的計費方式。

是方去年每股獲利11.85元，今年因為配發9元現金股利、1元股票股利，使得股本增加1成；吳彥宏表示，今年財務成績仍會攪出一份漂亮的成績單，是方財務副總潘惟東進一步表示，增資後、股本雖然增加，但是方希望今年每股獲利仍能維持11.85元，並以每股獲利12元挑戰目標。

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