是德科技揭示三大科技趨勢 展示量測儀器新解方

量測儀器大廠是德科技（Keysight）今（20）日以「開拓創新之源」為題，舉行年度盛事「是德科技電子量測論壇」，揭示無線通訊、汽車產業以及高速互連科技等三大發展趨勢，並攜手產業鏈夥伴向業界展示近30個最新解決方案，並透過21場專業演講為客戶深度解析生態系統競爭優勢及技術發展藍圖，從而協助客戶加速實現創新布局。此外，現場更展示最新的信號產生器，滿足無線通訊及雷達應用中日益嚴謹的量測需求，提供精準且失真度低的解決方案。

台灣是德科技董事長暨總經理張志銘表示：「電子元件的高整合度，催生了5G和6G標準中全新層次的資料共享。自動駕駛、電動車以及軟體定義車輛改變了人們的交通方式；高速互連則將人工智能應用提升至更高層次，以解決更具挑戰性的任務。我們密切觀察這些趨勢，量身訂製結合硬體、軟體和服務的解決方案，協助客戶優化開發環境、加速產品上市，以突破技術的侷限。」

會中是德科技同步發表了全球首款配備內建反射儀的向量信號產生器N5186A，將多達4個信號產生通道整合在2U尺寸機殼中，目標在以精巧的外型實現最佳頻寬與密度，協助網路與設計工程人員在更小的空間完成更高頻率與頻寬，以及更複雜的調變方案測試。

除了現場展示，是德科技也針對無線通訊、汽車革命及高速互連科技三大主題，分享其對於趨勢的觀察與策略：

無線通訊

5G 技術隨著R17、R18的標準更迭而不斷發展，5G資安、智慧與節能網路以及6G的關鍵技術研發也正在進行中，推動關鍵技術的發展以克服現有挑戰。是德科技以最新的技術趨勢及測量解決方案的演示，不僅分享B5G 當前的進展，並深入研究 6G技術所能帶來的突破性進步，以協助客戶掌握趨勢，快速推展相關佈局。

汽車革命

汽車產業正加緊腳步推動汽車電氣化和自動駕駛革命，能源生態系統的融合更是為汽車產業帶來挑戰。是德科技關注自動駕駛的關鍵技術，並以感測技術支援電動車、自動駕駛、車聯網的迅速發展，而乾淨能源生態、軟體定義車輛、傳感器建模和融合更是不可忽視的汽車革命。

高速互連科技

高速互連科技正在迅速發展，以跟上 5G、物聯網、人工智能、虛擬現實和自動駕駛汽車等新興技術的步伐。是德科技將高速互連科技導入人工智慧（AI），提供更智慧化的解決方案，加快高速運算介面、數據中心連接和消費電子產品的上市時間。

科技快速演進重塑了人們的工作和生活。隨著先進的無線連接技術問世、交通方式的重新定義；AI經由高速互連技術成為日常生活的重要工具。透過「是德科技電子量測論壇」，是德科技每年邀集工程師、產業領袖和創新者，共同探討即將改變人類體驗的突破性技術。從早期原型發展、工作流程的設定，到預測變化等創新的每個重要階段，是德科技都為客戶提供最精確的支援，以創造一個安全互連的世界。

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