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致伸攜手摩爾斯微電子推出Wi-Fi HaLow智慧居家門鈴

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

致伸（4915）宣布，與摩爾斯微電子（Morse Micro）攜手合作宣布推出Wi-Fi HaLow 智慧居家門鈴，搭載摩爾斯微電子MM6108 Wi-Fi HaLow 晶片，並支援長距低功耗的IEEE 802.11ah Wi-Fi HaLow物聯網協議。Buzz-HaLow為現代家庭提供創新解決方案，融合尖端無線技術和精緻優雅外觀設計，提供更安全的居家環境和人身防護。

致伸表示，新世代智慧門鈴支援高達178度廣闊視角，提供寬闊的垂直及水平視野。透過Wi-Fi和Wi-Fi HaLow無線連接，Buzz-HaLow門鈴能提供比傳統2.4 GHz和5 GHz無線協議更廣泛的覆蓋範圍。Wi-Fi HaLow的Sub-GHz頻率擁有長距低功耗的特性，實現遠距無線傳輸距離（1公里以上），並具備出色的障礙穿透能力，更可在電池供電下持續運作多年。

摩爾斯微電子聯合創辦人兼首席執行官Michael De Nil表示，我們很高興與致伸攜手合作，為智能家居帶來全新體驗。Buzz-HaLow智慧居家門鈴不僅是一款產品，更代表了我們共同打造家庭安全和創新連接技術運用的決心，並融合新穎獨特的設計，滿足了現代人對安全的迫切需求。我們對Wi-Fi HaLow深具信心，將提供更廣泛的產品組合，加速該技術在各個應用領域的發展。

致伸科技事業部總經理周衍洲表示，致伸致力於為客戶提供卓越的解決方案，透過先進製造和專業研發團隊，結合摩爾斯微電子的Wi-Fi HaLow技術，共同打造符合品牌特色並滿足用戶需求的智慧門鈴。致伸科技專注每個細節，從高品質視覺影像到先進的動作偵測演算，提供卓越性能及用戶體驗。

Wi-Fi 致伸 門鈴

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