盛弘投資醫學影像 AI 公司上頂逾2000萬 推廣腦齡檢測

盛弘（8403）重押醫療AI，投資2,002萬元認購醫學影像AI公司上頂醫學影像，完成對 pre-B 輪的策略投資，對上頂持股比率約9.71％，並取得一席董事。盛弘董事長楊弘仁表示，台灣已是高齡社會，健康老化是未來重要課題，上頂「腦神經年齡評估檢測」是全球第一個結合擴散磁振造影（dMRI）與人工智慧，提供客觀評量大腦健康的產品，可用來預測罹患失智症的風險，未來盛弘將透過集團旗下哈佛健診及躍獅連鎖藥局體系，推廣腦齡檢測及逆轉工程，以期降低國人失智風險。

盛弘透過建構醫療產業數位轉型與健康照護的生態系統，有效協助醫療機構提升競爭力，並扮演資源整合者的角色，建構了敏盛醫療體系精準大健康生態系。盛弘表示，AI智慧醫療應用於醫學領域，可大幅提升醫療品質，並將持續結合生醫新創公司資源，增添智慧醫療服務。

上頂「腦神經年齡磁振造影檢查技術」運用 MRI 掃描大腦影像，再透過AI數據分析大腦白質「腦神經纖維束」，以及包含長短期記憶、高階認知與接收反應等八項與失智最攸關的認知功能網絡之評量，計算大腦年齡，客觀評估大腦健康，降低失智症評估的不確定因素。此技術已完成學術發表並取得美國 FDA 核准和專利申請，亦於2022年6月取得台灣 TFDA 上市許可，為目前老齡化社會在早期無失智症狀時，無法偵測神經退化的這項未被滿足的需求，提供解決方案。

楊弘仁表示，上頂研發最先進人工智慧預測腦齡及失智風險管理，提供快速、非侵入式的溫和檢查，只需要15分鐘就可以完成所有檢查流程，未來將透過旗下哈佛健診及躍獅連鎖藥局體系，推廣腦齡檢測及逆轉工程。

商品推薦

udn討論區